影／美對台關稅20% 朱立倫：加上匯損達32％是基本常識

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攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
國民黨立委羅明才今天舉行「反惡罷大會」，包括台北市長蔣萬安（左二）、新北市副市長劉和然（右二）、國民黨立委徐巧芯（中）、廖先翔（右一）、新北市議員黃心華（左一）等到場立挺。記者胡經周／攝影
國民黨立委羅明才今天舉行「反惡罷大會」，包括台北市長蔣萬安（左二）、新北市副市長劉和然（右二）、國民黨立委徐巧芯（中）、廖先翔（右一）、新北市議員黃心華（左一）等到場立挺。記者胡經周／攝影

國民黨立委羅明才今天舉行「反惡罷大會」，包括國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、副市長劉和然、國民黨團總召傅崐萁與國民黨雙北立委全部到場立挺。

國民黨主席朱立倫在致詞時痛批，關稅貿易戰從4月初到打今天，台灣是一路戰敗，關稅公布20％，民進黨還在沾沾自喜，問題在於台灣主要競爭對手日、韓15％，民進黨只會說多5%而已。

朱立倫也再次強調，加上這4個月新台幣升值12％的匯損，台灣企業有32％成本損失，表示這是「基本常識」，不知道民進黨腦袋在想什麼。

國民黨立委羅明才今天舉行「反惡罷大會」，國民黨主席朱立倫（右）到場立挺。記者胡經周／攝影
國民黨立委羅明才今天舉行「反惡罷大會」，國民黨主席朱立倫（右）到場立挺。記者胡經周／攝影
國民黨立委羅明才（中）今天舉行「反惡罷大會」，包括國民黨主席朱立倫（右二）、新北市長侯友宜（左二）、國民黨立委許宇甄（右一）、廖先翔（左一）等到場立挺。記者胡經周／攝影
國民黨立委羅明才（中）今天舉行「反惡罷大會」，包括國民黨主席朱立倫（右二）、新北市長侯友宜（左二）、國民黨立委許宇甄（右一）、廖先翔（左一）等到場立挺。記者胡經周／攝影

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