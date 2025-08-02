影／美對台關稅20% 朱立倫：加上匯損達32％是基本常識
國民黨立委羅明才今天舉行「反惡罷大會」，包括國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、副市長劉和然、國民黨團總召傅崐萁與國民黨雙北立委全部到場立挺。
國民黨主席朱立倫在致詞時痛批，關稅貿易戰從4月初到打今天，台灣是一路戰敗，關稅公布20％，民進黨還在沾沾自喜，問題在於台灣主要競爭對手日、韓15％，民進黨只會說多5%而已。
朱立倫也再次強調，加上這4個月新台幣升值12％的匯損，台灣企業有32％成本損失，表示這是「基本常識」，不知道民進黨腦袋在想什麼。
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