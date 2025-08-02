提日媒也批賴政府推動罷免 侯友宜：人民已看得很累

新北市長侯友宜今出席新店立委羅明才反罷免活動，侯致詞時提到，人民已經很厭惡罷免，連日本媒體的社論，都對賴政府嚴厲批評，他呼籲支持者，823要投下不同意罷免票。

侯友宜致詞時表示，8月1日日本讀賣新聞寫的社論，對賴政府嚴厲批評，排除在野黨，用仇恨式對立，7月26日過後後，應該要趕快跟在野黨修補，讀賣新聞對民進黨很友善的，從來都對民進黨很友善，居然公開批評賴政府，所以8月23日第二階段罷免，日本認為要趕快修補，不要再罷免，擺出呼籲的態度。

人民已經很討厭罷免來罷免去，看到很累，大家要拚經濟、民生、建設，不是把認真服務的人罷免掉，為了不公不義、顛倒是非，面對嚴峻挑戰，呼籲民眾要投下不同意罷免。

侯友宜表示，羅明才8連霸立委， 幫里長爭取很多事情，還有重大建設，包含安坑輕軌、深坑輕軌、環狀線第一階段、南環段動工等等，中央要靠他，還有石碇、深坑等其他區域都在進步，現在他受到委屈，大家要出來相挺。

侯友宜提到，剛剛朱立倫主席也說到關稅問題，中央要很清楚有哪些受傷害的產業，要做準備，不是關起門，不跟企業同行，他跟主席想法相同，這有賴羅明才在中央發聲，要守住地方產業。

侯接著說，8月23日除了罷免，還有公投，其中也有核電，只要安全無虞，有專業判斷，要延役就要延役，台灣是一個小小的多山國家，不能缺電，供電要穩定，這也是國家安全，不能常常用燃氣，這樣國安在哪裡？最穩定、便宜也是核電，為什麼不用？要聽專家說，不要聽他說，呼籲要投同意。

侯友宜呼籲，他要拜託支持者，不要726之後覺得每個人都能過關，不能掉以輕心，民進黨團總朝柯建銘說要精準罷免，「不要再搞這些了」，羅明才這次是北部唯一有危險的立委，大家都要挺他，一起投下不同意罷免票。