中三藍委楊瓊瓔成立後援會　盧秀燕讚「不是民進黨才被罷」

823第二波大罷免投票倒數3周，台中第三選區立委楊瓊瓔今天率先打響反罷免第一槍，在神岡成立反罷免後援會。台中市長盧秀燕到場支持，細數楊歷任2屆議員、7屆立委，是認真會做事的政治人物，只因為和民進黨不同黨就被罷免，是毫無道理的無差別罷免。

盧秀燕說，楊瓊瓔認真做事、為地方爭取建設，才能9次當選，這在全國都是非常罕見的紀錄，選民用選票證明她的好；盧請現場人士說說楊哪裡好，神岡區農會總幹事王偉道說，「神岡的建設，沒有一項是楊瓊瓔沒參與的」，引起全場支持者歡呼。

盧秀燕指出，她和楊瓊瓔從議員到立委都是同事，擔任市長時也曾請楊擔任副市長，可以說非常了解；楊有3個優點，第一，非常會做事、爭取建設，第二，有中央與地方經驗，做事情流暢完整，第三，是全國脾氣最好的立委，對任何人都很親切。

盧秀燕表示，這麼好的立委，僅僅因為與民進黨不同黨派，就要被罷免；楊瓊瓔為神岡爭取建設，民進黨有嗎？沒有做事的人要罷免有做事的人，毫無道理，這就是無差別罷免；沒有道理的事情不應該做，請鄉親8月23日一定要出門投下不同意票。

楊瓊瓔也抨擊，藍白好不容易通過財政收支劃分法、普發一萬等法案、條例，為人民爭取救命錢，民進黨政府卻統刪地方一般性補助款，把稅金當成政治籌碼，造成對立與分裂，還發動大罷免，勞民傷財，大罷免花去的十多億稅金本應拿去救災。