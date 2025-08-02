聽新聞
0:00 / 0:00
中三藍委楊瓊瓔成立後援會 盧秀燕讚「不是民進黨才被罷」
823第二波大罷免投票倒數3周，台中第三選區立委楊瓊瓔今天率先打響反罷免第一槍，在神岡成立反罷免後援會。台中市長盧秀燕到場支持，細數楊歷任2屆議員、7屆立委，是認真會做事的政治人物，只因為和民進黨不同黨就被罷免，是毫無道理的無差別罷免。
盧秀燕說，楊瓊瓔認真做事、為地方爭取建設，才能9次當選，這在全國都是非常罕見的紀錄，選民用選票證明她的好；盧請現場人士說說楊哪裡好，神岡區農會總幹事王偉道說，「神岡的建設，沒有一項是楊瓊瓔沒參與的」，引起全場支持者歡呼。
盧秀燕指出，她和楊瓊瓔從議員到立委都是同事，擔任市長時也曾請楊擔任副市長，可以說非常了解；楊有3個優點，第一，非常會做事、爭取建設，第二，有中央與地方經驗，做事情流暢完整，第三，是全國脾氣最好的立委，對任何人都很親切。
盧秀燕表示，這麼好的立委，僅僅因為與民進黨不同黨派，就要被罷免；楊瓊瓔為神岡爭取建設，民進黨有嗎？沒有做事的人要罷免有做事的人，毫無道理，這就是無差別罷免；沒有道理的事情不應該做，請鄉親8月23日一定要出門投下不同意票。
楊瓊瓔也抨擊，藍白好不容易通過財政收支劃分法、普發一萬等法案、條例，為人民爭取救命錢，民進黨政府卻統刪地方一般性補助款，把稅金當成政治籌碼，造成對立與分裂，還發動大罷免，勞民傷財，大罷免花去的十多億稅金本應拿去救災。
楊瓊瓔強調，美國公布台灣關稅20%，對台中產業影響非常巨大，賴政府還不公布其他附帶條件，台灣會讓利美國多少事情、再給美國多少錢？這些都是老百姓納稅錢，不能黑箱作業。拜託823人民出門投票，讓台中3名立委通通過關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言