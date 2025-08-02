呼籲放下罷免 侯友宜：朝野應商討現階段面對的問題

新北市長侯友宜今天到新店出席立委羅明才反罷免活動，對於朝野是否要開國是會議，侯友宜表示，國內民眾對罷免很厭惡討厭，要趕快放下，回到政治常態，趕快商討解決現在對面的問題。

對於賴清德總統談關稅問題，侯友宜表示，前方在打仗，他們都願意作為後盾，賴政府對內說法是暫時性稅率，不管是不是，在溝通過程中，大家期待的是，賴總統要告訴大家條件跟範圍是什麼，時間多久？尤其面對比較嚴峻的產業要做好萬全準備，要共同面對關稅，這才是應有的態度，希望政府說清楚，讓人民有知的權利。

被詢問朝野是否要開國是會議？侯友宜表示，現階段看到大罷免還在進行中，民眾最關心的是民生經濟，國內對這種罷免，人民是很厭惡跟討厭，大家要趕快放下，回到政治常態，不管是在野或執政，這種事情應該趕快結束，不要讓政治對立更仇恨，趕快商討現在面對的問題，一起解決民生、經濟、能源、建設問題。

中南部淹水成災，侯友宜日前已捐出一個月薪水，侯友宜說，這不是很重要，重要是要同心齊力，大家都是一家人，同心同力，中南部人民還在苦難中，所以不是只有捐薪水，還要發揮團隊合作的力量，他也主動打給地方首長，希望人力、物力、設備全面到位，他都願意主動幫忙，讓中南部的傷害降到最低，才是台灣之福，也是人民在苦難中應該有的做事態度。

媒體訊問，823公投有核電又有罷免票，是否造成混淆？侯說，人民的眼睛是雪亮的，尤其面對核三議題，要回歸到台灣能源是否穩定，是否缺電，核電是基載電力，也是比較便宜的電力，那就不用有壓力要漲價，在安全無虞、專業判斷沒問題之下，該延役就要延役。

侯友宜表示，人民最重要是國家安全，是經濟可以競爭，核電是個很棒的選項，能夠安全延役就往前走，民眾比較關心這個，那這段時間還在罷免，人民真的很厭惡，要回歸到民生經濟才是最關注的。