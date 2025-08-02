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影／王義川南投助罷突喊卡 原因曝光…游顥卻大表遺憾

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
立委游顥、馬文君罷免案8月23日投票，民進黨立委王義川原訂今陪罷團掃街，但考量豪雨成災，救災優先喊卡。圖／草屯罷馬志工團提供
立委游顥、馬文君罷免案8月23日投票，民進黨立委王義川原訂今陪罷團掃街，但考量豪雨成災，救災優先喊卡。圖／草屯罷馬志工團提供

南投立委游顥馬文君罷免案8月23日投票，民進黨立委王義川原訂今陪罷團掃街，但考量豪雨成災，救災優先喊卡；游顥陣營則按原訂計畫車掃，對王義川沒來南投，游顥說，王應該要來，來了解地方人民心聲後，再轉達給賴清德總統。

大罷免藍委第二波將於8月23日登場，罷免及反罷免陣營嚴正以待，地方罷團邀綠委王義川今到南投助力，原訂參與草屯罷馬志工團總部開幕，並陪同罷團到草屯、中興新村等地掃街，不料受豪雨災情影響，考量救災優先，行程全部喊卡。

草屯罷馬志工團表示，南投地區因連日豪雨成災，而志工團體的責任不僅止於政治參與，更應成為社會互助重要力量，目前暫停罷免活動，至地方災情趨緩，再行評估後續行動，因此今天的總部開幕儀式延後舉行，原訂掃街活動也取消延期。

王義川到南投助罷活動喊卡，反罷陣營則不敢懈怠，台北市議員侯漢廷、南投縣議員簡千翔當游顥分身到中興新村掃街；傍晚在光明市場有「在野大團結反惡罷」宣講會，南投縣長許淑華、民眾黨蔡壁如、藍委羅智強、高金素梅等到場助講。

台北市議員侯漢廷說，現在雖有災情，但與反罷不衝突，服務歸服務，該有的反罷宣傳也不能少，而游顥勘災沒有停止，會繼續服務選民，因此由他與簡議員掃街，而民進黨若真的重視救災，就應該宣布全台灣停止大罷免，並向社會謝罪。

游顥則說，近日他邀請中央部會、縣府及公所等單位勘災就達10多場，馬不停蹄的在忙救災及會勘，但綠營網軍側翼仍不斷冷嘲熱諷；而王義川沒來南投，他也感到遺憾，因為王應該要來，來了解地方人民心聲後，再轉達給賴清德總統。

立委游顥、馬文君罷免案8月23日投票，民進黨立委王義川原訂今陪罷團掃街，但考量豪雨成災，救災優先喊卡。圖／草屯罷馬志工團提供
立委游顥、馬文君罷免案8月23日投票，民進黨立委王義川原訂今陪罷團掃街，但考量豪雨成災，救災優先喊卡。圖／草屯罷馬志工團提供
台北市議員侯漢廷（右）、南投縣議員簡千翔（中）今協助國民黨立委游顥（左）反罷，當他分身到中興新村掃街。圖／游顥服務處提供
台北市議員侯漢廷（右）、南投縣議員簡千翔（中）今協助國民黨立委游顥（左）反罷，當他分身到中興新村掃街。圖／游顥服務處提供
國民黨立委游顥（右）感謝台北市議員侯漢廷（左）今當他的分身到中興新村掃街。圖／游顥服務處提供
國民黨立委游顥（右）感謝台北市議員侯漢廷（左）今當他的分身到中興新村掃街。圖／游顥服務處提供
台北市議員侯漢廷（左）、南投縣議員簡千翔（右）今協助國民黨立委游顥（中）反罷，當他分身到中興新村掃街。圖／游顥服務處提供
台北市議員侯漢廷（左）、南投縣議員簡千翔（右）今協助國民黨立委游顥（中）反罷，當他分身到中興新村掃街。圖／游顥服務處提供
台北市議員侯漢廷（左）、南投縣議員簡千翔（右）今協助國民黨立委游顥（中）反罷，當他的分身到中興新村掃街。圖／游顥服務處提供
台北市議員侯漢廷（左）、南投縣議員簡千翔（右）今協助國民黨立委游顥（中）反罷，當他的分身到中興新村掃街。圖／游顥服務處提供

罷免 游顥 王義川 馬文君

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