影／王義川南投助罷突喊卡 原因曝光…游顥卻大表遺憾

南投立委游顥、馬文君罷免案8月23日投票，民進黨立委王義川原訂今陪罷團掃街，但考量豪雨成災，救災優先喊卡；游顥陣營則按原訂計畫車掃，對王義川沒來南投，游顥說，王應該要來，來了解地方人民心聲後，再轉達給賴清德總統。

大罷免藍委第二波將於8月23日登場，罷免及反罷免陣營嚴正以待，地方罷團邀綠委王義川今到南投助力，原訂參與草屯罷馬志工團總部開幕，並陪同罷團到草屯、中興新村等地掃街，不料受豪雨災情影響，考量救災優先，行程全部喊卡。

草屯罷馬志工團表示，南投地區因連日豪雨成災，而志工團體的責任不僅止於政治參與，更應成為社會互助重要力量，目前暫停罷免活動，至地方災情趨緩，再行評估後續行動，因此今天的總部開幕儀式延後舉行，原訂掃街活動也取消延期。

王義川到南投助罷活動喊卡，反罷陣營則不敢懈怠，台北市議員侯漢廷、南投縣議員簡千翔當游顥分身到中興新村掃街；傍晚在光明市場有「在野大團結反惡罷」宣講會，南投縣長許淑華、民眾黨蔡壁如、藍委羅智強、高金素梅等到場助講。

台北市議員侯漢廷說，現在雖有災情，但與反罷不衝突，服務歸服務，該有的反罷宣傳也不能少，而游顥勘災沒有停止，會繼續服務選民，因此由他與簡議員掃街，而民進黨若真的重視救災，就應該宣布全台灣停止大罷免，並向社會謝罪。