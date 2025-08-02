浪費10幾億陪民進黨一直選 蔣萬安怒轟「偷走我們去年選票」

台北市長蔣萬安今天上午赴新店參加立委羅明才「挺在地反惡罷」後援會成立大會，上台助講時怒批大罷免浪費納稅人10幾億，陪民進黨一直選、一直選、選到贏為止，「這是沒收去年的民主，這是偷走我們去年的選票，我們不同意」。

蔣萬安說，去年大家用選票支持羅明才進入立法院，結果是民進黨發動大罷免，1年後他又來這邊，又要來幫羅明才站台助講。新北市只有新店的羅明才被罷免嗎？不是，是全台灣所有國民黨籍的委員，都要被民進黨罷免、無差別式的罷免，「這毫無道理、莫名其妙」。

蔣萬安指出，在這個時間點，要面對美國關稅政策的壓力，台南很多的鄉親災民急需要政府的救助，結果大家看到賴清德總統、民進黨在搞大罷免，把心力用在內鬥內耗，他呼籲各位鄉親勇敢站出來，用手中的選票，告訴賴清德「我們不同意」，用選票支持認真專業用心努力打拚的羅明才。

蔣萬安也說細數羅明才在立法院的成績，包括深耕多年，為新店爭取的建設超過2000億，這一次在立法院推動財政收支劃分法的修正，要為新北市爭取每年374億的補助款。另外，針對店地方交通的建設，深坑輕軌從規畫到通車，10幾年來，努力在中央地方兩邊奔走，就是羅明才。

蔣萬安說，他最有感的是，雙北捷運環狀線南環段，串接台北市文山區以及新北市的新店區，總共全長3.5公里4個地下車站，這個工程非常的困難，在於經過的路幅很窄，歷經了6次的流標，一定需要中央的協助，還好有台北市文山區立委賴士葆和新店區羅明才，溝通協調爭取經費，終於在今年3月順利開工。

蔣萬安也說，羅明才是財政的專家，也預算的老手，所以他會把國家的資源做最有效的運用，照顧新店的鄉親，羅明才不是講話聲音最大，也不是肢體動作最多，但是為新店爭取的建設是最有感的。