賴要在野團結、柯建銘卻稱罷免背水一戰 徐巧芯：要不要先打一架

美國對台關稅20%引發熱議，賴清德總統昨天呼籲在野團結面對，不過立院黨團總召柯建銘則稱賴下令823罷免案背水一戰，國民黨立委徐巧芯今天出席羅明才反惡霸造勢大會時表示，他們根本自相矛矛盾，要不要先打一架再說，國民黨一直都很支持團結面對國難，現在卻持續操作大罷免撕裂台灣社會，這是兩個不同選擇，只能選一個不能兩個都要，賴清德更清楚說明他希望帶領國家的路線。

徐巧芯說，賴清德希望朝野共同面對國難，但也要看政府有沒有誠實交代發生什麼、犧牲什麼，我們需要補助更多受害產業，但如果這些事情沒有坦承跟在野黨報告，要如何跟政府同心協力度過川普關稅戰？從726前就已經講了多次，結果現在民進黨還是死硬不聽。

有消息指出談判團隊相當辛苦，徐巧芯說，確實談判團隊辛苦，但冤有頭債有主，大家要找的賴清德總統，要好好出面說明談判過程，不能說日韓投資多少錢都清楚說明，永遠一直說暫時、保密，會讓大家覺得很難跟執政黨溝通、表達訴求。

國民黨立委王鴻薇也說，昨天總統府公告立法院通過包含普發一萬元的特別條例，但行政院繼續擺爛拖延，還要重新提出特別條例，即便現在美國20%高關稅壓境，仍在想政治性操作，一定不能讓行政院與賴清德政府做掉，韓國、新加坡陸續發現金來度過美國關稅貿易衝擊，韓國可以、新加坡可以，為什麼台灣不行？

對於關稅傳出中共向美方關心台灣投資方案，王鴻薇說，中國打壓處處存在，但這次台美貿易談判結果，跟賴政府說台美關係最好時刻相左，現在一直吹噓鄭麗君談得多厲害，又在帶風向，經濟部長郭智輝說一定比日韓低，結果根本不如預期，最重要還是黑箱部分，到底拿了什麼去交換，一定要交代清楚，不要帶風向試圖卸責。

王鴻薇強調，面對美國關稅貿易戰，大家都站在一起支持產業支援，行政院只要提出合理版本都會支持但做掉普發現金一萬元，完全不會同意支持。

王鴻薇也說，大惡罷不應該再走下去，但是賴清德死性不改、執迷不悟，如果726沒有打醒賴清德，823再修理賴清德一次。