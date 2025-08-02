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賴清德下令精準罷免？蔣萬安回應「現在是全台艱困時刻」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安赴新北新店參加立委羅明才「挺在地反惡罷」後援會成立大會。記者江婉儀／攝影。
台北市長蔣萬安赴新北新店參加立委羅明才「挺在地反惡罷」後援會成立大會。記者江婉儀／攝影。

台北市長蔣萬安今赴新北新店參加立委羅明才「挺在地反惡罷」後援會成立大會，對於民進黨立院總召指黨主席賴清德下令823精準罷免？蔣萬安說，這個時刻是全台灣共同一致對抗外在困境的艱困時刻，而不是再次迎來一場內耗的823大罷免。

726首波大罷免投票，藍營24席立委全保住，台北市長蔣萬安也成功守住台北市5席立委，創下近6成的投票率，第一波反惡罷成績輝煌，蔣萬安昨在對美關稅20%出爐後，喊話賴清德總統停止823第二波大罷免，今天即以實際行動，赴新北力挺立委羅明才。

羅明才「挺在地反惡罷」後援會成立大會上午在新店成立，國民黨大咖雲集前往助陣，包括國民黨主席朱立倫、蔣萬安和新北市長侯友宜、媒體人趙少康、國民黨立院黨團總召傅崐萁、新北市長劉和然等人都出席，另外，雙北藍軍立委也到齊。

媒體問蔣萬安，民進黨希望在野團結支持關稅，但柯建銘總召說黨主席下令823精罷免？蔣萬安說，他還是要再次呼籲賴清德總統還有民進黨政府，即刻停止823的大罷免，這個時刻，應該是全台灣共同一致對抗外在困境的艱困時刻，而不是再次迎來一場內耗的823大罷免。

至於823是否與民眾黨一起挺核三？蔣萬安說，兩黨團之間都有共識，一起支持公投案和反罷免。

罷免 蔣萬安 羅明才

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