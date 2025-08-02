快訊

連日大雨！高雄山區道路中斷連辦後事都難…他「岳母告別式」被迫延期

扯爆！才甜蜜摸摸 若盈和Ian夜間發聲：結束情侶關係！魏如萱還沒出局

華府智庫兵推「模擬共軍海上封鎖」：台灣天然氣10天內會耗盡

昨喊話賴清德停止惡罷 超強「母雞」蔣萬安今即行動助陣羅明才

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安昨向總統賴清德喊話停止大罷免。記者楊正海／攝影。報系資料照
台北市長蔣萬安昨向總統賴清德喊話停止大罷免。記者楊正海／攝影。報系資料照

726首波大罷免投票，藍營24席立委全保住，台北市長蔣萬安也成功守住台北市5席立委，創下近6成的投票率，第一波反惡罷成績輝煌，蔣萬安昨在對美關稅20%出爐後，喊話賴清德總統停止823第二波大罷免，今天即以實際行動，赴新北力挺立委羅明才

羅明才「挺在地反惡罷」後援會成立大會上午在新店成立，國民黨大咖雲集前往助陣，包括國民黨主席朱立倫、蔣萬安和新北市長侯友宜、媒體人趙少康、國民黨立院黨團總召傅崐萁、新北市長劉和然等人都出席，另外，雙北藍軍立委也到齊。

藍軍大罷免首戰，蔣萬安力保台北市立委王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、羅智強和賴仕葆，高票守住席位，也催出近60%的高投票率，不只成功守住自己的「本命區」，戰績輝煌，已成國民黨內超強「母雞」。

昨天對美關稅20%公布後，高於日韓，蔣萬安也在第一時間喊話總統賴清德，政府應該是要團結人民，一致對抗外在的艱困挑戰，但是民進黨政府、賴清德總統卻發動大罷免，將心力全部放在內鬥上，沒有團結一致對抗關稅的衝擊，他呼籲應停止823的大罷免。

蔣萬安的喊話，民進黨不為所動，蔣萬安隨即在周末安排黨內反惡罷活動，首場就選在今天前往新北市參加羅明才「挺在地反惡罷」後援會成立大會，共同喊出7席全壘打，再贏1次。

罷免 蔣萬安 羅明才

延伸閱讀

美關稅20%…蔣萬安轟賴政府「失職、失能」呼籲停止大罷免

公館圓環說明會未解…民眾拍桌嗆：根本沒要改 只為替蔣萬安解套

北市副議長辦公室遭檢調搜索 蔣萬安：盡快釐清真相

綠議會黨團今提案喊話蔣萬安「普發現金2.1萬」 北市府回應了

相關新聞

柯建銘：賴清德已下令精準罷免 823背水一戰

首波大罷免大失敗，民進黨立院黨團總召柯建銘昨表示，八二三大罷免是背水一戰，黨主席賴清德已下令，重點在八二三的「精準罷免」...

昨喊話賴清德停止惡罷 超強「母雞」蔣萬安今即行動助陣羅明才

726首波大罷免投票，藍營24席立委全保住，台北市長蔣萬安也成功守住台北市5席立委，創下近6成的投票率，第一波反惡罷成績...

【專家之眼】大罷免與外籍媒體報導指向

7月26日大罷免政治風潮首批投票結束後，許多政治評論者注意到外籍媒體對於台灣社會此項政治活動，若非報導高度失實，就是提出...

柯建銘定調823精準罷免 藍委齊轟學不會教訓「眼中只剩鬥爭」

美國關稅衝擊在即，民進黨立院黨團總召柯建銘卻定調823第二波罷免投票，要「精準罷免」。針對柯建銘說法，國民黨立委陳菁徽表...

中二反罷發包子有事？罷團質疑小恩小惠騙選票 顏寬恒辦反擊了

第二波立委罷免8月23日投票，中二選區為反罷免活動發放包子、肉粽槓上。罷團「中二解顏」質疑，藍委顏寬恒只會用話術和小恩小...

726激起小草們出門投票 第二波罷免藍白合有更大挑戰

726罷免投票落幕，國民黨、民眾黨在這場大罷免戰完封民進黨，藍白支持者合流是關鍵。823第二波7位國民黨立委罷免案投票，當天還有民眾黨提案的核三重啟公投投票，藍白能否再度合作取得完封勝，同樣受到注目。藍白合是否已是在野共識，更大的挑戰還在後面。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。