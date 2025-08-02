昨喊話賴清德停止惡罷 超強「母雞」蔣萬安今即行動助陣羅明才

726首波大罷免投票，藍營24席立委全保住，台北市長蔣萬安也成功守住台北市5席立委，創下近6成的投票率，第一波反惡罷成績輝煌，蔣萬安昨在對美關稅20%出爐後，喊話賴清德總統停止823第二波大罷免，今天即以實際行動，赴新北力挺立委羅明才。

羅明才「挺在地反惡罷」後援會成立大會上午在新店成立，國民黨大咖雲集前往助陣，包括國民黨主席朱立倫、蔣萬安和新北市長侯友宜、媒體人趙少康、國民黨立院黨團總召傅崐萁、新北市長劉和然等人都出席，另外，雙北藍軍立委也到齊。

藍軍大罷免首戰，蔣萬安力保台北市立委王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、羅智強和賴仕葆，高票守住席位，也催出近60%的高投票率，不只成功守住自己的「本命區」，戰績輝煌，已成國民黨內超強「母雞」。

昨天對美關稅20%公布後，高於日韓，蔣萬安也在第一時間喊話總統賴清德，政府應該是要團結人民，一致對抗外在的艱困挑戰，但是民進黨政府、賴清德總統卻發動大罷免，將心力全部放在內鬥上，沒有團結一致對抗關稅的衝擊，他呼籲應停止823的大罷免。

蔣萬安的喊話，民進黨不為所動，蔣萬安隨即在周末安排黨內反惡罷活動，首場就選在今天前往新北市參加羅明才「挺在地反惡罷」後援會成立大會，共同喊出7席全壘打，再贏1次。