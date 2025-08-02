柯建銘：賴清德已下令精準罷免 823背水一戰

首波大罷免大失敗，民進黨立院黨團總召柯建銘昨表示，八二三大罷免是背水一戰，黨主席賴清德已下令，重點在八二三的「精準罷免」。至於若二次罷免仍失敗是否會辭職？柯建銘說「這不必問我，整黨一起來，不是一個人的問題」。在野黨批，民進黨眼中只剩鬥爭、全無民生。

據了解，柯建銘所謂的「精準罷免」，是指八二三僅剩七個罷免案，並非在七個罷區中挑選精準罷免；民進黨人士表示，除了英系立委多不表態外，黨內立委多支持，八二三要繼續和公民同行，走完最後一哩路。

至於英系立委王世堅反對罷免，柯也說，賴清德都下令了，王世堅叫罷團收回案子，天方夜譚。

民眾黨黨團總召黃國昌表示，民進黨還要打八二三大罷免，夠了沒？要撕裂台灣社會到什麼程度，幹點正事好不好？

國民黨立委黃建賓表示，各國忙著因應關稅，我國執政黨竟然還有心思搞惡意罷免，證明完全沒從七二六大罷免大破功得到教訓。

另，大罷免後，綠營主攻藍執政縣市要普發現金，民進黨立委王義川七月卅日在三立節目中，分享假議題操作步驟，第一為設定假議題，第二製作哏圖，第三等對方澄清，第四以對方澄清內容再打一次。

王義川以「盧秀燕普發四萬」的網路假議題為例，然後就有數百張哏圖，其中一張是九旬老翁騎了一百多公里的電動輪椅，從台南到台中要領錢，結果有人對老翁說，台中根本沒有普發四萬元。

王義川談話掀起政壇熱議，藍白齊轟「社會混亂就是民進黨要的嗎？ＮＣＣ在做什麼？」ＮＣＣ官員指出，已收到一宗檢舉案，會要求三立函覆、開倫理委員會，後續將決議送到ＮＣＣ，之後會提到廣播電視節目內容諮詢委員會審議。