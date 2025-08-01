柯建銘定調823精準罷免 藍委齊轟學不會教訓「眼中只剩鬥爭」

美國關稅衝擊在即，民進黨立院黨團總召柯建銘卻定調823第二波罷免投票，要「精準罷免」。針對柯建銘說法，國民黨立委陳菁徽表示，不做正事卻做壞事，人民要賴政府做什麼？國民黨立委黃建賓也轟，民進黨完全沒有從726的大罷免大破功得到教訓，民進黨眼中只剩鬥爭、全無民生。

針對民進黨定調823精準罷免，陳菁徽表示，沒有正當性、沒有民意支持、滿滿政治鬥爭與撕裂社會的意圖，不管包裝成大罷免、還是精準罷免，都將被台灣民意否決，投下不同意罷免。賴總統固執己見，終將被他口說更大的民主所否決。

陳菁徽批評，民進黨將823視為背水一戰，並且決定精準罷免，但真正該視為背水一戰的，是現在面臨美國關稅所造成的衝擊。人民希望政府「精準談判」、「精準振興產業」，然後面對風災，也要「精準救災」、「精準重建家園」。別正事不做、壞事一直做，人民要賴政府做什麼？

黃建賓表示，美國才剛宣布對台關稅要課20%，比鄰近日韓等國都還要高，引發農漁民及各行各業強烈擔憂，沒想到當各國忙著因應關稅對策時，我國執政黨竟然還有心思搞惡意罷免，證明民進黨完全沒有從726的大罷免大破功得到教訓，民進黨眼中只剩鬥爭、全無民生。

黃建賓也強調，以台東為例，著名的鬼頭刀漁產高達七成外銷美國，高關稅將嚴重衝擊我國漁產國際競爭力，農民也擔心，若如媒體報導可能開放美國農產零關稅輸入，將嚴重衝擊我國農業經濟及結構，「政府絕對不能在談判桌上，把農漁民權益犧牲掉」，執政黨應該做的，是要求各部會做好預備，向民眾清楚說明因應對策，放下政治鬥爭、好好回歸民生。