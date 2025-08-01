中二反罷發包子有事？罷團質疑小恩小惠騙選票 顏寬恒辦反擊了

第二波立委罷免8月23日投票，中二選區為反罷免活動發放包子、肉粽槓上。罷團「中二解顏」質疑，藍委顏寬恒只會用話術和小恩小惠騙選票，呼籲鄉親快來領，終結靠物質買票的劣質選舉文化；顏寬恒辦公室反擊，這是主辦方的心意，盼到場民眾不要餓肚子，若連這都是奢侈待遇，那是否先反思民進黨執政近十年，民眾是不是過的越來越辛苦？

「中二解顏」表示，顏寬恒在大肚鄰里長群組動員參加反罷免活動，並強調將提供遊覽車接送，還有包子、肉粽可領取，呼籲鄉親們把握機會快來領取，並質疑顏寬恒漠視民生需求，只會用話術和小恩小惠騙選票。

「中二解顏」指出，中二選區物價實在低廉，居然能找到低於30元的包子、肉粽組合，盼望鄉親領完餐點後，更要認真思考顏寬恒的作為是否配稱立委，並在8月23日勇敢投下同意罷免，終結靠物質買票的劣質選舉文化。

顏寬恒辦公室反擊表示，請民進黨、罷免團體可以先上網查一下，最高檢察署彙整「妨害選舉刑事案件例舉」，已清楚寫明為選舉造勢活動，提供參加民眾適度之「茶水、簡便、餐飲，不逾越社會常情者」原則上不構成賄選犯罪，如果吃包子或吃粽子違法，那過去民進黨動員造勢吃的便當也是30以下嗎？

顏寬恒辦公室指出，會站出來的民眾，不會是為了一顆包子或一顆粽子，準備餐點是我們主辦單位的心意，希望來到現場的民眾不要餓肚子，如果吃粽子或包子對於台灣人是一種奢侈的待遇，那是否先反思民進黨執政將近十年，民眾是不是過的越來越辛苦？