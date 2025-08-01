中選會公告 726罷免25案投票結果皆為否決

中央選舉委員會今天舉行委員會議後公告，第11屆立法委員罷免案24案暨新竹市第11屆市長高虹安罷免案投票結果，不同意票數皆多於同意票數，罷免案投票結果為否決；中選會也說明，依法罷免案否決者，在該被罷免人的任期內，不得對其再提議罷免。

24名國民黨立法委員與目前被停職的高虹安罷免案已於7月26日投開票，中選會委員會議今天審查罷免案投票結果，包括高虹安、傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫及林德福罷免案，不同意票數皆多於同意票數，罷免案投票結果為否決，中選會也隨即公告。

中選會表示，依公職人員選舉罷免法第92條第2項規定，罷免案否決者，在該被罷免人的任期內，不得對其再提議罷免。

此外，林德福日前質疑，有投票所將同意罷免票數，與不同意罷免票數結果寫反，新北市選舉委員會日前指出，已函報中選會經永和區光復里投票所的同意罷免票更正為308票，不同意票則為504票。中選會回覆記者提問時表示，今天委員會議是依據日前新北市選委會函報更正的內容做審查，最終票數為已更正的結果。

根據中選會今天委員會議後資料，新北市第9選舉區林德福罷免案，投票人總數為23萬7380人，投票人數為13萬6061人，投票率57.32%，有效票為13萬5346票，其中同意罷免票數為5萬1288票，不同意罷免票數8萬4058票，無效票為715票。