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罷免第二戰直指台中 中三立委楊瓊瓔、罷團明日分別出擊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
國民黨台中第三選區立委楊瓊瓔面對823罷免投票，將成立4處反惡罷後援會，明天在神岡成立第一處，台中市長盧秀燕等大咖雲集。
國民黨台中第三選區立委楊瓊瓔面對823罷免投票，將成立4處反惡罷後援會，明天在神岡成立第一處，台中市長盧秀燕等大咖雲集。

726首波罷免投票24名藍委全數過關，罷團續拚823第二波投票，賴清德總統也下令民進黨「繼續與公民同行」。台中823有3名藍委遭罷，是各縣市最多，罷團劍指台中，明天下午將在中三選區舉辦集會；中三藍委楊瓊瓔也枕戈待旦，明上午成立反惡罷後援會。

823第二波投票名單包含新北第十一選區羅明才、新竹縣第二選區林思銘、台中第二選區顏寬恒、台中第三選區楊瓊瓔、台中第八選區江啟臣、南投第一選區馬文君、南投第二選區游顥。台中不只人數最多，江、楊都被視為角逐2026台中市長有力人選，投票結果至關重要。

台中、南投罷團與台灣經濟民主連合發表聲明，726結果未如預期，但161萬張同意票已經展現台灣公民的堅韌力量，要求恢復國會正常民主程序、拒絕親中媚共法案；未來這24個選區的國民黨立委尋求連任時，將面對10到20%的積極公民，不會被人情左右投票意向。

罷團表示，中台灣長年受到地方派系與人情動員影響，但他們仍以積極樂觀的心情面對823罷免投票，將於明天下午3時在隸屬台中第三選區的潭子區潭水亭舉行記者會，會後舉辦「台灣自由民主之路：向黨外運動致敬」集會，現場還有市集活動，歡迎所有公民參加。

面對罷團來勢洶洶，中三藍委楊瓊瓔明天開始到投票前一周，連續成立4處反惡罷後援會，每場預計動員上千人；第一場後援會在神岡政義美食婚宴會館成立，台中市長盧秀燕、6名遭罷台中藍委、藍委謝龍介、無黨籍立委高金素梅、苗栗縣長鍾東錦、台北市副市長李四川、民眾黨副秘書長許甫、立院黨團主任陳智菡將出席。

藍營人士表示，就選民結構來看，823投票的中二、三、八選區，藍營優勢比第一波投票的中四、五、六更大，但千萬不能掉以輕心，賴清德總統已下動員令，相信綠營會施展更多手段；國民黨會貫徹第一波投票時的態度全力以赴，未投票區域也會繼續聯防，力拚823再打出一次「完封勝」。

726投票失利，罷團續拚823，台中、南投罷團明天將在台中第三選區舉辦集會。圖／台中第三選區罷團「中三拒瓔」提供
726投票失利，罷團續拚823，台中、南投罷團明天將在台中第三選區舉辦集會。圖／台中第三選區罷團「中三拒瓔」提供

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