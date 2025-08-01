823繼續罷 柯建銘：賴清德已下令 背水一戰要精準罷免

民進黨主席賴清德日前表態，8月23日的第二波罷免，民進黨將會持續與7個罷區的公民同行。民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，823是背水一戰，因為黨主席已經下令，重點在於823的精準罷免；至於若二次罷免仍失敗是否會辭職，柯建銘說「這不必問我，整黨一起來，不是一個人的問題」。

柯建銘指出，民進黨立委王世堅反對罷免，不過黨主席都已經下令，他敢違逆嗎？這題就不必討論，賴清德都在中常會下令要全黨下去了，王世堅叫罷團收回案子，天方夜譚。

王世堅表示，民進黨創黨以來都是能接納不同聲音展現，都會尊重不同意見，而他提出不同看法，是希望民進黨尊重考慮，他身為中常委，在黨內會議有發言權利，且他不是當天才講不要推動大罷免，過去一年都一直在提出不同看法還有擔心，如今這些擔心應驗了，現在他當然會更擔心。