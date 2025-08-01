快訊

收編被老鷹追的可憐流浪奶貓 夫妻「發現牠超會吃」才驚覺不對：牠不是貓

南橫一家五口墜谷…目擊者：李父3次冒雨求救 為救妻兒人車一起滾落

教學／LINE字體免費下載！「LINE Seed繁體中文版」字型可商用 中英混搭OK

823繼續罷 柯建銘：賴清德已下令 背水一戰要精準罷免

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者林伯東／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者林伯東／攝影

民進黨主席賴清德日前表態，8月23日的第二波罷免，民進黨將會持續與7個罷區的公民同行。民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，823是背水一戰，因為黨主席已經下令，重點在於823的精準罷免；至於若二次罷免仍失敗是否會辭職，柯建銘說「這不必問我，整黨一起來，不是一個人的問題」。

柯建銘指出，民進黨立委王世堅反對罷免，不過黨主席都已經下令，他敢違逆嗎？這題就不必討論，賴清德都在中常會下令要全黨下去了，王世堅叫罷團收回案子，天方夜譚。

王世堅表示，民進黨創黨以來都是能接納不同聲音展現，都會尊重不同意見，而他提出不同看法，是希望民進黨尊重考慮，他身為中常委，在黨內會議有發言權利，且他不是當天才講不要推動大罷免，過去一年都一直在提出不同看法還有擔心，如今這些擔心應驗了，現在他當然會更擔心。

罷免

延伸閱讀

高投資換低關稅？ 賴清德：232條款一起談 保密協定無法說明

賴主席下令823罷免與公民同行 柯建銘：背水一戰

曾與王世堅競選落敗 她今大讚：一個連對手都尊敬的男人

場面火爆！協商柯建銘送紀委會 陳培瑜批雙標憤而離席

相關新聞

823繼續罷 柯建銘：賴清德已下令 背水一戰要精準罷免

民進黨主席賴清德日前表態，8月23日的第二波罷免，民進黨將會持續與7個罷區的公民同行。民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，...

賴主席下令823罷免與公民同行 柯建銘：背水一戰

首波大霸免失利，民進黨主席賴清德日前表態，8月23日的第二波罷免，民進黨將持續與公民同行，但民進黨立委王世堅卻不贊同罷免...

冷眼集／賴卓體制不改革 國家空轉

大罷免大失敗，府院黨檢討，賴總統以民進黨主席身分致歉，卓揆昨天說要調整朝野互動和內閣人事，但兩人回應民意的方式，卻看不見...

8月23日罷免投票 中選會公告羅明才等5藍委答辯書

中選會今天公告國民黨立委羅明才、江啟臣等5件罷免案將在8月23日投開票。針對理由書質疑跟隨國民黨立委傅崐萁訪中，羅明才說...

藍白合持續推進 黃國昌拍片為新竹藍委林思銘反罷

第一波大罷免被外界認為「大失敗」，但不少第二波立委已經相當緊張，緊鑼密鼓備戰823。民眾黨主席、民眾黨立法院黨團總召黃國...

傅崐萁挺過後...藍營也要罷免「反傅派」？張峻：問心無愧

國民黨花蓮立院黨團總召傅崐萁挺過罷免危機，地方傳出，藍營縣議員吳建志喊出要推動罷免力挺罷團的議長張峻。吳建志今天表示確有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。