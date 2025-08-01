823繼續罷 柯建銘：賴清德已下令 背水一戰要精準罷免
民進黨主席賴清德日前表態，8月23日的第二波罷免，民進黨將會持續與7個罷區的公民同行。民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，823是背水一戰，因為黨主席已經下令，重點在於823的精準罷免；至於若二次罷免仍失敗是否會辭職，柯建銘說「這不必問我，整黨一起來，不是一個人的問題」。
柯建銘指出，民進黨立委王世堅反對罷免，不過黨主席都已經下令，他敢違逆嗎？這題就不必討論，賴清德都在中常會下令要全黨下去了，王世堅叫罷團收回案子，天方夜譚。
王世堅表示，民進黨創黨以來都是能接納不同聲音展現，都會尊重不同意見，而他提出不同看法，是希望民進黨尊重考慮，他身為中常委，在黨內會議有發言權利，且他不是當天才講不要推動大罷免，過去一年都一直在提出不同看法還有擔心，如今這些擔心應驗了，現在他當然會更擔心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言