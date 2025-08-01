首波罷免落幕柯文哲仍被關 陳佩琪：8月6日北所外唱生日快樂歌

726罷免投票全數未通過。民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今表示，投票前一天，她走在回家路上遭青鳥大吼「大罷免大成功」；罷免算結束前半段，但她的先生一樣被關坐冤獄中，過往8月6日柯生日時，柯換心病人都會跑來幫慶生，今年大家去北所外唱吧。」

陳佩琪在臉書發文表示，記得賴總統說過「如果…，青鳥就會飛出來」，罷免投票前一天，她從住家附近下公車，走在回家路上，突然有個女士，可能就是賴總統口中所謂的青鳥，跑到前面大吼「 大罷免大成功」， 不忘頻頻回頭來比嘲弄手勢，可能是想吸引周遭民眾對她吐口水，後來看沒人跟進，就悻悻然、用跳躍式步伐離開。

陳佩琪說，隔天投票前，記者問她時，滿腦子想著這個場景，脫口說「台灣社會怎麼會被撕裂至如此？」心裡想為什麼會變成這樣的國家？這幾天更能感受到那種無奈了，但抗議沒用，因為意見不合就是中共同路人，青鳥和一些寶島logo的粉專說「不爽， 滾去對岸別回來…。」

陳佩琪表示，罷免算是結束前半段了，但先生一樣被關坐冤獄中，民進黨講的好聽，說不干涉司法，那代表我國司法就是這樣子，實在是令人傷心，「我們的司法水準就是這樣？」京華城案中專業的委員都沒事，卻抓一個不知情、尊重專業去做決定的市長一年不放？

陳佩琪質疑，請問這是國家哪門子的法律？柯文哲有找什麼都委會的委員，要他們做出違反自己專業的決定？還是高雄亞灣按同一法條的都市計畫、細部給容獎可以，高雄可以，但台北不行？台灣實施地方自治法那麼多年以來，那麼多都更、都計的案子，就京華城是圖利通過？

陳佩琪向法務部長鄭銘謙喊話，表示別急著在大罷免後拚命升這些人官位，除釐清最近被爆出的司法關說是否屬實外，應該出來說明她的疑問，「我的先生好歹也有家人、也是命一條，法務部長您能回答我嗎？聽說呂政燁法官要調離原職位了，前事未了，請釐清後再走…。」

柯文哲生日將至，陳佩琪說，過往柯文哲生日時， 柯的換心病人都會跑來幫慶生， 有一年柯文哲正好在醫院做手術、仍住院中，留下一張很特別、在醫院的慶生照，沒多少笑容，除亞斯個性使然外，應該是傷口很痛吧，「他們熱情地幫他唱生日快樂歌，今年大家去北所外唱吧。」