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賴主席下令823罷免與公民同行 柯建銘：背水一戰

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
民進黨團總召柯建銘（中）今天受訪表示，823是背水一戰，黨主席已經下令，現在的重點在於823的精準罷免。記者邱德祥／攝影
民進黨團總召柯建銘（中）今天受訪表示，823是背水一戰，黨主席已經下令，現在的重點在於823的精準罷免。記者邱德祥／攝影

首波大霸免失利，民進黨主席賴清德日前表態，8月23日的第二波罷免，民進黨將持續與公民同行，但民進黨立委王世堅卻不贊同罷免，要罷團撤案。民進黨立法院黨團今天舉行黨團會議，總召柯建銘今天受訪表示，823是背水一戰，黨主席已經下令，現在的重點在於823的精準罷免。

柯建銘今天於立法院受訪表示，823是背水一戰，這很清楚，主席賴清德已經下令，所以現在的重點在於823的精準罷免。綠委王世堅日前赴民進黨中常會，會前受訪時拿出一包抽取式衛生紙，王世堅表示，要他自己去擦屁股，知所進退、別再戀棧，更要罷團撤案。柯建銘回應「這題就不必討論，這很清楚，黨主席都已經下令，他敢違逆嗎？」，至於若二次罷免仍失敗是否會辭職，柯建銘則說「這不必問我，這是整黨一起來，不是一個人的問題」。

罷免 柯建銘

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