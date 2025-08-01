曹興誠貼文「綠請我推動罷免」 徐巧芯：說公民自主的可以醒醒了

首波大罷免以失敗收場，反共護台志工聯盟召集人曹興誠昨在臉書分析失利原因，直指民進黨一方面請他推動罷免，一方面又拒絕他的建議，國民黨立委徐巧芯見狀截圖發文指，「請那些說公民推的，可以醒醒了，就是民進黨」；民進黨昨則重申，罷免行動是公民自主，沒有政黨可以主導。

曹：綠拒我的建議

曹興誠昨在臉書上表示，四月底時他就表示，民進黨應利用連署廿四比○的優勢，要求國民黨承諾恢復憲法法庭正常運作，及立法院的「程序正義」，如果國民黨不同意，罷免理由就完全正確，民進黨即可全黨動員，大罷免必定大成功，可惜民進黨沒有掌握這樣的契機，「一方面請他繼續推動罷免，一方面卻又拒絕他的建議」。

曹興誠還指出，他的建議是，民進黨應該先確定三階罷免以後，四階由什麼人來候選？在三階開始，即由這位四階候選人領軍，以民進黨候選人為主，罷團為輔，如此才能結合戰力，取得勝利。結果民進黨不但不肯指定候選人，還嚴禁任何黨員做任何表態。

徐巧芯則於社群發文指，曹興誠發文說大惡罷是「民進黨請曹興誠」推動的，大家沒有看錯，曹興誠真的這樣講。

她表示，在說大惡罷與民進黨沒關係的，都是「公民」要推的，可以醒醒了，這些說沒關的人，他們的道士總司令已經開示了「就是民進黨」。

被同黨圍剿 王世堅：不在意

另外，民進黨立委王世堅公開反對民進黨繼續推動大罷免，在黨內被多位黨籍立委圍剿，王世堅昨表示，那些立委多是不分區，對黨的命令必須謹慎，一點都不以為意，大家都是好同事，他的理念和民進黨一致，也沒有退黨問題。