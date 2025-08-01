冷眼集／賴卓體制不改革 國家空轉

大罷免大失敗，府院黨檢討，賴總統以民進黨主席身分致歉，卓揆昨天說要調整朝野互動和內閣人事，但兩人回應民意的方式，卻看不見誠意。

賴總統的致歉，只針對公民團體和支持者，卓揆的檢討，話說得軟，立場卻比石頭還硬，嘴巴說不覆議，另一頭再補上「適時提出釋憲」，來解決普發現金的爭議。

面對要求下台、改組的內外聲浪，卓揆回應，未來必須要針對國家財政結構、各項施政優先順序、朝野溝通的方式，以及人事上必須要做更多明顯、具體、有效回應民意的調整。

這話說得四平八穩，但卓榮泰上任一年多以來，從國會改革法案、總預算案、財政收支劃分法及地方補助款等，寸土不讓，毫無妥協空間。

同時，府院黨繼續對抗路線，第二波罷免在野黨行動，要更緊密合作，主張到此為止的立委王世堅，還被黨內出征、狠嗆。

近期數份民調陸續揭曉，賴總統的施政滿意度紛紛雪崩式以兩位數暴跌，不滿意度也以近兩位數的趨勢陡升。除了民眾直接感受的原因外，更現實的是川普政府陸續宣布對等關稅結論，主要貿易夥伴面對挾國家資源予取予求的大商賈，幾乎無一倖免；台灣正面臨內外交迫的危機，災民連屋頂都還沒補、外有關稅海嘯即將到來，賴卓體制不思改革檢討對抗路線，難道還要再讓國家蹉跎空轉下去？