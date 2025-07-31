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8月23日罷免投票　中選會公告羅明才等5藍委答辯書

中央社／ 台北31日電
中選會今天公告國民黨立委羅明才、江啟臣（圖）罷免案將在8月23日投開票。圖／聯合報系資料照
中選會今天公告國民黨立委羅明才、江啟臣（圖）罷免案將在8月23日投開票。圖／聯合報系資料照

中選會今天公告國民黨立委羅明才江啟臣等5件罷免案將在8月23日投開票。針對理由書質疑跟隨國民黨立委傅崐萁訪中，羅明才說，與中國對話不等同附和中國，而是透過對話爭取空間、避免擦槍走火，才是真正保台路線。

首波7月26日罷免案全數未通過，第2波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨立委馬文君游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。

中選會先前已公告馬文君、游顥罷免案的理由書與答辯書，今天再公告羅明才等5人的理由書與答辯書。

針對理由書質疑跟隨傅崐萁訪問中國。羅明才表示，「我愛台灣，我的國家是中華民國」，主張和平是希望台灣更安全穩定，不應用「中共同路人」撕裂社會；且國會交流、與中國對話並不等同附和中國，而是要講清楚台灣立場，透過對話爭取空間、避免擦槍走火，才是真正保台路線。

針對理由書質疑主持議事明顯違反議事規則。江啟臣指出，他身為副院長代理主持院會，必定嚴守議事中立，院長韓國瑜邀集朝野協商，讓各黨派充分表達意見、形成共識，若未能達成共識，就依法規處理每個議案，嚴守程序正義，並落實尊重少數、服從多數的民主原則。

針對理由書質疑亂簽提案、未繳罰款及欠稅等。林思銘說，他擔任國民黨立法院黨團書記長時，依立法院預算提案程序流程，須由黨團書記長代表簽署統一簽名，這是制度化作業，不是「亂簽」；此外，他沒有任何未繳罰單或欠稅紀錄，更嚴重的是罷團怎麼會知道他是否有罰單或欠稅資料。

針對理由書指控提案老人福利法修法讓65歲以上所有老人免繳健保費。楊瓊瓔表示，這是試圖回應中央與地方補助標準不一，當時也已有明確設定排富條件，絕非如外界所言讓「富人免繳健保費」，但為避免初衷被政治操作扭曲，早已撤回提案。

至於理由書質疑侵占國有地及偽造文書案。顏寬恒說，住家買賣是事實，當年因選舉，媒體過度關注，他及家人都認為已不適合居住，應盡快脫手平息風波，所以透過建經公司與買家進行履約保證，如是虛偽交易，何必如此大費周章。

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