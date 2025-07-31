藍白合持續推進 黃國昌拍片為新竹藍委林思銘反罷

第一波大罷免被外界認為「大失敗」，但不少第二波立委已經相當緊張，緊鑼密鼓備戰823。民眾黨主席、民眾黨立法院黨團總召黃國昌錄製影片挺國民黨新竹立委林思銘，表示優秀立委應留在國會；林思銘也說，大家別因726結果而放下心防，任何一票都不可或缺。

林思銘表示，感謝黃國昌聲援與力挺，展現跨黨派合作的氣度與胸襟，在民主社會中，理應有多元的聲音、不同的立場，唯有互相尊重，才能推動台灣前進，民主不是只有一種聲音，更沒有人應被貼上「雜質」的標籤。

林思銘指出，自己在立法院的努力有目共睹，不僅在第十屆獲得「優良立委」，第十一屆連任後，更在司法委員會獲評為「優良立委」、財政委員會獲評為「特優立委」。這些肯定是來自對政策的堅持、對選區的責任感，也是與大家共同努力的成果。

林思銘呼籲，新竹縣的居民一定要站出來投下「不同意罷免」，千萬不可因為726的投票結果而放下心防，不要認為823也一定沒問題，這段期間，新的假訊息及抹黑造假都還是可能出現，盼大家用行動守護新竹縣的未來，任何一票都不可或缺，勿讓政治操作抹煞為地方打拚的人。