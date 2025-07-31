傅崐萁挺過後...藍營也要罷免「反傅派」？張峻：問心無愧

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聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
無黨籍花蓮議長張峻（右）在罷免投票日前的關鍵時刻，與碩科技董事長童子賢（右二）車掃挺罷傅，近日傳出將遭藍營提罷免。本報資料照片
無黨籍花蓮議長張峻（右）在罷免投票日前的關鍵時刻，與碩科技董事長童子賢（右二）車掃挺罷傅，近日傳出將遭藍營提罷免。本報資料照片

國民黨花蓮立院黨團總召傅崐萁挺過罷免危機，地方傳出，藍營縣議員吳建志喊出要推動罷免力挺罷團的議長張峻。吳建志今天表示確有聽到風聲，但並非由他喊出，目前也沒有發起罷免議長的打算；張峻聞言回應「問心無愧，選民自有公評」。

張峻原本是資深國民黨員，也曾任國民黨花蓮縣黨部主委，本次議長選舉尋求連任，不滿被黨中央以「排黑」為由退黨，大力批判朱立倫、傅崐萁，成為反傅大將。罷免傅崐萁過程，他送出5000份連署書，在投票前關鍵時刻與和碩董事長童子賢一同車掃，罷傅不遺餘力。

地方傳出，在罷免過程中大力挺傅，擔任縣議會黨團、縣黨部發言人，批判民進黨施政的吳建志，在傅崐萁罷免案未通過後，已經喊出要推動罷免張峻。

吳建志今天說，綠營亂搞惡罷，張峻曾是資深黨員卻力助民進黨和罷團，引起藍營支持者不滿，他確實聽過坊間有說要罷免張峻的說法，但並非他所喊出。他認為，罷免不是兒戲，應該要慎重以對，目前為止並沒這個打算要發動罷免議長。

「問心無愧，選民自有公評」張峻今天說，他是花蓮縣議會議長，始終堅持要堅督縣長、捍衛公義，若是因為揭發不當施政、堅守原則，就要被打壓、被報復，才是真正該被花蓮人看清的荒謬，他相信鄉親的眼睛是雪亮的。

張峻和吳建志在花蓮縣議員選舉同屬第三選區（吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉），2022年選舉時有15人參選，選出9席，張峻當時獲得5761票，是該選區第一高票。

第三選區本屆選舉人數81746人，依照選罷法規定，一階提議需要選舉總人數1%以上，二階連署10%，第三階段投票同意票要超過25%門檻，為2萬437票，且同意票要多過不同意票。

國民黨縣議會黨團發言人吳建志否認喊出罷免張峻，但坦言有聽到相關傳言。本報資料照片
國民黨縣議會黨團發言人吳建志否認喊出罷免張峻，但坦言有聽到相關傳言。本報資料照片

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