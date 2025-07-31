綠823罷免續與公民同行 藍籲救災優先放下政治
兼任民進黨主席的總統賴清德表示，823罷免投票繼續與公民同行。國民黨團總召傅崐萁今天指出，現在拯救災民才是當務之急，所以政治都應該放下，請賴總統深思。面對天災及國際變局，賴總統應趕快團結全民。
立法院會29日將國民黨立法院黨團所提，「要求行政院應盡速提出丹娜絲颱風災後重建特別條例」的提案逕付二讀，並交由國民黨團邀集朝野黨團協商。
國民黨團今天邀集朝野協商，研商「要求行政院應盡速提出丹娜絲颱風災後重建特別條例」等案，並由國民黨團總召傅崐萁擔任會議主席。
對於兼任民進黨主席的賴總統昨天表示，面對8月23日即將到來的罷免投票，民進黨會繼續與公民並肩同行，一起走完最後一哩路。
傅崐萁在會前受訪時指出，颱風丹娜絲重創南台灣，再加上前幾天的強降雨，讓災民痛苦不堪，全國應同心協力拯救災民，行政、立法部門，大家不分朝野黨派，應盡快讓災民能夠安置、災後重建。國民黨團邀集各黨團，希望能在今天協調完成協助災民的應辦事項。
傅崐萁提到，也希望執政黨能夠一起同心，通過相關的決議，更希望行政院下週就能夠提出相關的救災重建條例。一起拯救災民才是當務之急，所有的政治都應該放下，災民第一優先，全國是一個大家庭，大家要以同理心的心情，讓災民趕快恢復原來的生活。
傅崐萁強調，726大罷免已經過去了，請賴總統深思是否要繼續強推823大罷免。救災第一，台灣經濟困境要如何解決，再次呼籲，大家要趕快把所有的裂痕撫平，台灣就這麼小，2300萬人必須要團結，才能因應國際的重大考驗跟變局，賴總統趕快團結全民才是當務之急。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言