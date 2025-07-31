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綠823罷免續與公民同行 藍籲救災優先放下政治

中央社／ 台北31日電

兼任民進黨主席的總統賴清德表示，823罷免投票繼續與公民同行。國民黨團總召傅崐萁今天指出，現在拯救災民才是當務之急，所以政治都應該放下，請賴總統深思。面對天災及國際變局，賴總統應趕快團結全民。

立法院會29日將國民黨立法院黨團所提，「要求行政院應盡速提出丹娜絲颱風災後重建特別條例」的提案逕付二讀，並交由國民黨團邀集朝野黨團協商。

國民黨團今天邀集朝野協商，研商「要求行政院應盡速提出丹娜絲颱風災後重建特別條例」等案，並由國民黨團總召傅崐萁擔任會議主席。

對於兼任民進黨主席的賴總統昨天表示，面對8月23日即將到來的罷免投票，民進黨會繼續與公民並肩同行，一起走完最後一哩路。

傅崐萁在會前受訪時指出，颱風丹娜絲重創南台灣，再加上前幾天的強降雨，讓災民痛苦不堪，全國應同心協力拯救災民，行政、立法部門，大家不分朝野黨派，應盡快讓災民能夠安置、災後重建。國民黨團邀集各黨團，希望能在今天協調完成協助災民的應辦事項。

傅崐萁提到，也希望執政黨能夠一起同心，通過相關的決議，更希望行政院下週就能夠提出相關的救災重建條例。一起拯救災民才是當務之急，所有的政治都應該放下，災民第一優先，全國是一個大家庭，大家要以同理心的心情，讓災民趕快恢復原來的生活。

傅崐萁強調，726大罷免已經過去了，請賴總統深思是否要繼續強推823大罷免。救災第一，台灣經濟困境要如何解決，再次呼籲，大家要趕快把所有的裂痕撫平，台灣就這麼小，2300萬人必須要團結，才能因應國際的重大考驗跟變局，賴總統趕快團結全民才是當務之急。

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