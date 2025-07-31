王世堅當「烏鴉」反續推大罷免 綠營群起圍剿但也有人緩頰

民進黨推動大罷免失利，黨籍立委王世堅昨在黨內中常會表態反對續推823大罷免，引發綠營炸鍋，有綠營人士認為，王自詡「烏鴉」，但其實行為已踐踏其他黨內同志，也有綠營民代緩頰，民進黨內本就不是一言堂，任何聲音都能表述。

昨天是大罷免投票後首次民進黨中常會，身兼中常委王世堅在場外受訪時帶了一包衛生紙，要大罷免發起人之一的民進黨立法院黨團柯建銘「讓他自己去擦屁股」。

針對黨主席賴清德續挺823罷免案，王世堅在會中也表態反對，民進黨立委王義川隨後在社群平台轟「不服從命令的，滾啦」，後續多名同黨立委也跟進，形同被黨內「圍剿」。

有投入第一波罷免案的綠營人士說，罷免雖然失利，但一切都已盡力，最近才在地方完成謝票，黨內已有許多人記取首波大罷免教訓，要投入第二波，甚至將經驗值灌注在明年選戰，但王世堅此時行為，就是不團結、不配合、不認同黨的行動，那就退黨，何必委屈呢？

綠營人士指出，王世堅自詡為「烏鴉」，但何必踐踏其他同事？也許大鳴大放會讓部分選民認同，但是失去政黨政治價值，對第一線作戰同志，甚至是準備要投入823大罷免的同志情何以堪？

花蓮剛歷經國民黨立委傅崐萁罷免案，民進黨花蓮縣議會黨團總召張美慧指出，民進黨中常會本來就可以表達個人意見，即使是不中聽的話也可以說出來，民進黨不是一言堂，任何聲音都能表述。

針對賴清德要續推罷免與公民並肩同行，張美慧說，第一波罷免第一、第二階段都是公民團體努力，第三階段民進黨公職再跟罷團同行，以這次花蓮推動罷免模式來看，民進黨與罷團互相合作，像自己有參選的經驗，公民團體有創意想法、自主性強，雙方集中力量推動罷免。

不過張美慧也說，可惜傅崐萁陣營在罷免投票前操作藍綠對立，過程一直抹綠反對他的人，操弄仇恨值，不得不說很有效。