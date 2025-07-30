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總統道歉在野齊轟 藍批賴「自我矮化成青鳥領袖」

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰屈彥辰／台北報導
國民黨批評賴清德（圖）總統自我矮化成非台灣全民的總統，「而是民進黨及青鳥側翼的領袖」。圖／聯合報系資料照片
國民黨批評賴清德（圖）總統自我矮化成非台灣全民的總統，「而是民進黨及青鳥側翼的領袖」。圖／聯合報系資料照片

兼任民進黨主席的賴清德總統昨為大罷免結果，向民團與支持者深深致歉；並說八二三罷免案會繼續與公民並肩同行。在野昨群起砲轟，國民黨批評賴自我矮化成非台灣全民的總統，「而是民進黨及青鳥側翼的領袖」。民眾黨也轟賴「把自己做小了」。

國民黨發言人楊智伃指出，賴清德的眼中從來沒有全體台灣人民，大罷免造成的社會資源浪費與信任撕裂，他毫無悔意；對他來說，投下不同意票的民眾，不過是他眼中該被打掉的雜質，是可以無視的「其餘人」。

國民黨立委翁曉玲質疑，賴清德身為國家領導人，放縱、甚至在後面主導撕裂台灣社會的大罷免，不向國人道歉，反是向那些不分青紅皂白發動罷免的公民團體致歉，這是本末倒置。

國民黨智庫副執行長凌濤說，從賴的發言可窺見，上周六結果並無警醒，反而油門一路催到八月廿三日，要再一次與台灣人民對決，剛愎的性格一覽無遺。

中廣前董事長趙少康批評，賴清德還是不願反省、不肯傾聽民意，是跟民意對幹的失格總統，八月廿三日大家只好再一次用「不同意罷免」，再重重打臉賴清德。

民眾黨主席黃國昌昨接受廣播節目專訪也直言，賴清德毫無擔當，執迷不悟硬幹到底，整場大惡罷就是民進黨主導，結果造成台灣社會嚴重傷痕、人民彼此對立仇視，作為國家領導人應想辦法撫平傷痕、團結國家，不是繼續把異議者當作雜質。

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