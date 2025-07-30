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國民黨主席朱立倫：823守住 能放心交棒

聯合報／ 記者鄭媁李成蔭／台北報導
針對823立委罷免投票及核三重啟公投，國民黨主席朱立倫（左）在致詞時表示感謝黃國昌主席以及小草們的團結合作，並強調核三重啟是一項重要的公投 。記者曾學仁／攝影
針對823立委罷免投票及核三重啟公投，國民黨主席朱立倫（左）在致詞時表示感謝黃國昌主席以及小草們的團結合作，並強調核三重啟是一項重要的公投 。記者曾學仁／攝影

國民黨中常會昨通過黨主席與黨代表選舉相關規章，今正式公告。因應第二波罷免案，黨主席登記將於九月四日起開跑，預計十月十八日投票，十一月一日召開全代會交接。黨主席朱立倫表示，八月廿三日守住七名藍委，對他是能順利、放心交棒非常重要的戰役，一席都不能少。

八月廿三日罷免案未塵埃落定，國民黨內留朱派與擁盧派已暗自較勁。上周開票前夕傳出，朱立倫將宣布交棒、不競選連任；幾乎同一時間，又傳出盧秀燕無意參選黨主席等訊息；但朱立倫最後並未表態，僅強調八月廿三日還有一戰；盧秀燕也避談黨務事宜。

朱立倫重申「順利交棒」，等於將球拋回盧秀燕。黨內人士表示，朱立倫已多次表達，在他任內一定守住八二三反惡罷，無論他有無打算放棄連任，關鍵已落在盧秀燕要不要表態領表登記。

國民黨扛住大罷免潮，黨內也曾傳出「主席勞苦功高，盼朱留任」的聲浪；反朱勢力則喊話要朱儘速交棒。李乾龍說，相信盧秀燕會決定參選，預計最晚八二三罷免投票後就會宣布。王金平也說，如果盧選，「我是支持她的」。

國民黨中常會昨討論近一小時後通過黨主席與黨代表選舉辦法，朱立倫一進場，全場響起如雷掌聲，為此次黨中央反惡罷表現給予肯定。

朱立倫表示，八月廿三日還有一戰，這是國民黨廿一全任期內的最後一場大戰，大家一定要力拚到底，「對我個人這次能順利交棒，放心交棒非常重要的戰役」，呼籲全黨團結一致，不要有任何個人思考和紛爭，共同面對八二三挑戰；對於同日登場的核電重啟公投，國民黨也要全力以赴，共同投下同意票。

國民黨組發會主委許宇甄說，待罷免案告段落後，黨主席選舉領表時間落在九月一日至九月五日，登記時間則在九月四日及九月五日。

選舉日訂在十月十八日，許宇甄說，九月因逢教師節連假，接著又有中秋節、國慶節與光復節等連假，考量海外投票時間約需五周，決定十月十八日舉行投開票，符合黨章相關規範，並無延遲。

朱立倫提到，上周六開票當晚，他與所有縣市長、尤其是面臨第二波的大惡罷，包括台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、新竹縣長楊文科和南投縣長許淑華保持密切聯繫，國民黨已組成新一輪聯防全力以赴，一定要力挺每一席立委。

外界關注盧秀燕是否參選黨主席，國民黨立委黃健豪分析，一切要等八月廿三日告一段落後，「該選的人選」才會作決定。

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