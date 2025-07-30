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新聞幕後／泛賴系表態鞏固領導 英系靜悄悄？

聯合報／ 記者蔡晉宇周佑政／台北報導
立委王世堅公然「唱反調」，反對再繼續大罷免。記者杜建重／攝影
立委王世堅公然「唱反調」，反對再繼續大罷免。記者杜建重／攝影

綠營推動大罷免失利，民進黨內究責檢討壓力鍋掀蓋，英系中常委王世堅昨天打破沉默，直指民進黨立院黨團總召柯建銘應知所進退，還公開和黨主席賴清德唱反調，反對再推動罷免。不過，英系人士緩頰，這是王世堅個人意見；派系人士分析，真正對賴清德的逼宮壓力，將視八二三罷免結果而定。

綜合民進黨各派系意見，目前黨內並未對賴清德有重大批評聲浪，「鞏固領導中心」意味濃厚。大罷免上周六揭曉後，前總統蔡英文第一時間在臉書發表看法，除了感謝在街頭上奔波的志工，也特別提及「希望大家能夠繼續支持賴清德總統與執政團隊」，也先幫賴穩住派系的情緒。

英系人士表示，大罷免由民間自主發起，民進黨與公民同行，這是民進黨內所有派系都認同、也全力支持；現在首波罷免投票不盡理想，民進黨內需要檢討，但也必須繼續與公民同行，大家都是執政團隊成員，政治局勢不可能一直是順境，越是逆風時、情勢越是艱困時，執政團隊與民進黨內越需團結一起向前。

至於與英系交好的王世堅公然「唱反調」，反對再繼續大罷免，據指出，這無關英系，而是王世堅個人的看法。知情人士說，王世堅向來反對大罷免，這是王的既有論調，民進黨內向來有多元意見，必須尊重，不應有不同看法就要受到嚴詞批評；但一旦黨內拍板，所有黨公職都會全力以赴。

派系人士表示，各派系不是都對賴清德沒意見，但「時候未到」，賴清德決定拉著全黨要再拚一回的決定是個賭注，若屆時結果再不如預期，勢必要再有人負起政治責任，且層級恐怕不是民進黨秘書長就能了事；不過，在那之前，黨內各派系會拿出第一波罷免拚勁，無論認同與否，都一致砲口對外，七個罷區大敵當前，短期來看，茶壺風暴升級的可能性相對較低。

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罷免 賴清德 王世堅 蔡英文 柯建銘

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