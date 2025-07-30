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冷眼集／容不下異見 已無「民主進步」可言

聯合報／ 本報記者林河名
漫畫／季青
漫畫／季青

民進黨推動大罷免，結果卻是「大失敗」，昨天是投票後首次中常會，本該是徹底檢討的大好機會，但賴總統不但沒有把握機會修補社會對立的裂痕，黨內更是圍剿主張收手的王世堅。不能容忍異見的執政黨，已無「民主、進步」可言。

大罷免大失敗五天後，外界對民進黨主席賴清德如何負起責任高度關注。不過，他昨天雖提到台灣人民所做出的決定，民進黨應該尊重接受，但多數篇幅仍著墨在八二三罷免藍營立委行動。

更令人遺憾的是，賴總統表達歉意的對象，限於「所有投入的公民團體與支持者」，卻無視這一年來被大罷免攪動得極不安寧的更多民眾，連一句「對不起」都沒有。這樣的表現，別說稱不上「全民總統」，若以綠營板塊來看，甚至連「半民總統」都不及，這哪裡是賴總統「團結國家十講」想要的「團結」呢？

賴總統不但無心縫合因大罷免撕裂的社會民心，甚至在民進黨內，對不同意見也是「朕難容」，否則，豈可只因王世堅反對大罷免，就放任不分區立委用「滾」、「吃裡扒外」來怒斥從政同志？昨天總統府資政謝長廷也有「修補裂痕、解決困局」的有感而發，難道也要被綠營及側翼鬥臭？

民進黨決心再拚八二三罷免，固然有其理由，但七二六的民意展現還不夠清楚嗎？屆時民意再次狠狠打臉，幾乎已可預期，但國事如麻，執政者何忍國人繼續對立、國政繼續空轉？

更可笑的是，民進黨發動大罷免，本欲增加立委席次，改變朝小野大的國會結構，但首波大罷免已掛蛋，第二波恐怕也難有斬獲，卻在同志裡找敵人。而一次次錯失踩煞車機會的賴總統，恐要面臨更嚴厲的秋後算帳。

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