聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】大罷免為增席次 王世堅若真「滾」了 民進黨馬上少一席

聯合報／ 記者林河名
首波大罷免全軍覆沒，身兼民進黨中常委的立委王世堅（圖）今天帶了一包衛生紙出席中常會，要送給民進黨立院黨團總召柯建銘，「讓他自己去擦屁股」。記者杜建重／攝影
首波大罷免全軍覆沒，身兼民進黨中常委的立委王世堅（圖）今天帶了一包衛生紙出席中常會，要送給民進黨立院黨團總召柯建銘，「讓他自己去擦屁股」。記者杜建重／攝影

民進黨推動大罷免，結果卻是「大失敗」，今天是投票後首次中常會，本該是徹底檢討的大好機會，但賴總統不但沒有把握機會修補社會對立的裂痕，黨內更是圍剿主張收手的王世堅。不能容忍異見的執政黨，已無「民主、進步」可言。

大罷免大失敗5天後，外界對民進黨主席賴清德如何負起責任高度關注。不過，他今天雖提到台灣人民所做出的決定，民進黨應該尊重接受，其中展現的民意包括期盼國家運作能夠有更多對話、減少對立，人民的心聲都是執政者責任；但多數的篇幅，仍著墨在823第二波罷免藍營立委行動，民進黨會繼續與公民並肩同行。

讓人遺憾的是，賴總統表達歉意的對象，限於「所有投入的公民團體與支持者」，卻無視這1年來被大罷免攪動得極不安寧的更多民眾，連一句「對不起」都沒有。這樣的表現，別說稱不上「全民總統」，若以綠營板塊來看，甚至連「半民總統」都不及，這哪裡是賴總統「團結國家10講」想要的「團結」呢？

賴總統不但無心縫合因大罷免撕裂的社會民心，甚至在民進黨內，對不同意見也是「朕難容」，否則，豈可只因王世堅反對大罷免，就放任不分區立委用「滾」、「吃裡扒外」來怒斥從政同志？今天總統府資政謝長廷也有「修補裂痕、解決困局」的有感而發，難道也要被綠營及側翼鬥臭？

民進黨決心再拚823罷免，固然有其理由，但726的民意展現還不夠清楚嗎？屆時民意再次狠狠打臉，幾乎已可預期，但世局艱難，國事如麻，執政者何忍國人繼續對立、國政繼續空轉？

更可笑的是，民進黨發動大罷免，本欲增加立委席次，改變朝小野大的國會結構，但首波大罷免已掛蛋，第二波恐怕也難有斬獲，卻在同志裡找敵人，如果王世堅一怒之下退黨，民進黨立委將再少1席，席次不增反減，「偷雞不著蝕把米」的生意，只有殺紅眼的政黨才做得出來吧。

至於民進黨內真正的檢討，誠如派系人士所言，「不是都對賴清德沒意見，只是時候未到」；一次次錯失踩煞車機會的賴總統，恐要面臨更嚴厲的秋後算帳。

編輯推薦

罷免 王世堅

延伸閱讀

一面倒？多名綠委跟進王義川暗批王世堅 喊話勿傷害內部團結

王世堅籲總統別再罷 王義川暗諷「滾啦」…林楚茵跟進怒轟：吃裡扒外

暗諷？王世堅反對大罷免盼賴總統撤案 王義川：不服從命令的，滾啦！

影／寧可得罪也別再撕裂社會 王世堅籲賴總統「請罷團823撤案」

相關新聞

【即時短評】大罷免為增席次 王世堅若真「滾」了 民進黨馬上少一席

民進黨推動大罷免，結果卻是「大失敗」，今天是投票後首次中常會，本該是徹底檢討的大好機會，但賴總統不但沒有把握機會修補社會...

賴總統盼與公民同行 柯建銘喊話823「精準罷免」：全民站出來

民進黨主席賴清德今天表示，823第二波罷免，民進黨會繼續與公民同行。民進黨立院黨團總召柯建銘臉書表示，決戰823大罷免須...

大罷免後盼朝野溝通 卓榮泰以鐵道比喻：意見不同不能永遠保持兩條線

國家鐵道博物館明天將正式對外開放第一階段園區與展覽空間，行政院長卓榮泰致詞時表示，鐵道的鐵軌是兩條永遠的平行線，交通上要...

一面倒？多名綠委跟進王義川暗批王世堅 喊話勿傷害內部團結

賴清德總統今在民進黨中常會定調，823罷免民進黨要繼續和公民團體同行；民進黨中常委王世堅卻建議賴總統去拜託罷團撤案，引發...

國民黨主席朱立倫：823守住 能放心交棒

國民黨中常會昨通過黨主席與黨代表選舉相關規章，今正式公告。因應第二波罷免案，黨主席登記將於九月四日起開跑，預計十月十八日...

賴總統宣誓823罷免走完最後一哩路 民眾黨轟：硬幹到底拉國家陪葬

首波大罷免投票以失敗收場，民進黨主席賴清德今天為此致歉，宣示將與公民並肩同行走完最後一哩路。台灣民眾黨表示，賴清德總統將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。