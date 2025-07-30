大罷免後盼朝野溝通 卓榮泰以鐵道比喻：意見不同不能永遠保持兩條線

國家鐵道博物館明天將正式對外開放第一階段園區與展覽空間，行政院長卓榮泰致詞時表示，鐵道的鐵軌是兩條永遠的平行線，交通上要求具平衡、穩定、方向性的安全，但國家不同意見交流上，不能永遠保持兩條平行線。

鐵博館今天舉辦開幕典禮記者會，宣布明（7月31日）將正式對外開放第一階段的園區與展覽空間，共有6大區域並設有常設展，周末還有藍皮柴油客車搭乘體驗，採部分展區收費制。

明日起第一階段開放空間包含柴電工場、總辦公室、技工養成所、材料試驗所、大禮堂及澡堂等6處古蹟建築，策劃「動力．火車－柴電工」、「移動與感動－鐵道上的文化與記憶」、「氤氳時代－員工澡堂」3個常設展；「文化中的台灣鐵道史」、「無限的火車情－台灣鐵道攝影家古仁榮」、「打開！組立工場」3個特展；「總辦公室」、「大禮堂的職工生活」2個現地展；以及為孩子們設計的「親子空間」、周末及國定假日期間的文物車輛動態乘車體驗服務。

卓榮泰今出席現場致詞時表示，他不只是鐵道迷，而是「迷鐵道」，出生地緊鄰鐵道，兒時環境造就與鐵道的淵源，交通部與文化部合力將原本會被拆掉的古蹟文化，活化成鐵博館，也汲取日本經驗，向全世界展開雙手歡迎參觀。

卓榮泰說，這是從文化歷史、交通建設到工業發達，及觀光事業結合為一體的多元化國家未來的重要指標，在這個區域，未來不僅有商業、有體育、有觀光活動，將成為一個相當大的都市改造。

然而，卓榮泰話鋒一轉說道，鐵道的鐵軌具平衡、穩定及方向性，成為人人信賴的安全交通工具，軌道是兩條永遠的平行線，交通上要求的就是這樣的安全，但在國家不同意見交流上，不能永遠保持兩條平行線，必須在意見交流中，讓坐在火車上的每個國人，意見要能夠交流。

卓榮泰表示，盼在對國家有共同方向上，當作國家的主人、當作火車乘客，只要掌握住方向，必須拉近彼此距離，打破國家這種平行線關係，多多交流，有助未來推廣更多觀光事業，向全世界交流並宣傳台灣。

卓榮泰說，面對風雨，台灣經得起考驗，在檢討中自我調整，也會自我交換各種不同意見，融合成一體的民主化國家。

文化部長李遠致詞表示，鐵博館緊連國父紀念館、華視、松菸與大巨蛋等，過去東區有媒體、文化、體育及觀光，現在這是新的東區文化園區，可能會翻轉整個東區，未來大家對東區的印象不只是101或信義區。

李遠說，初次踏進鐵博，聞到機油味，彷彿回到童年令人感動，鐵道對他來講就是時間，他也向大家分享一句話，「時間就像一輛火車，它有一個長長的尾巴，我們怎麼也拖不住它，時間就這樣子過去了」。

李遠表示，鐵博館成立經過抗爭、保留、修復，中間非常非常多辛苦過程，都是一起在台灣這片土地共同的記憶，盼透過文化團結所有台灣人，後續還要花時間繼續修復，目前也把還沒修復的地方，都把它當作是充滿「台灣感性」的廢墟，希望大家能來欣賞。

行政院長卓榮泰、交通部長陳凱、文化部長李遠等今天均出席鐵博館第一階段開幕典禮。記者林俊良／攝影 鐵博館今舉辦開幕記者會，受邀貴賓體驗搭乘藍皮柴油客車。記者胡瑞玲／攝影 鐵博館明（31日）將正式對外開放第一階段的園區與展覽空間，共有6大區域並設有常設展，周末還有藍皮柴油客車搭乘體驗，採部分展區收費制。記者胡瑞玲／攝影 行政院長卓榮泰、交通部長陳凱、文化部長李遠等今天均出席鐵博館第一階段開幕典禮。記者林俊良／攝影