賴總統宣誓823罷免走完最後一哩路 民眾黨轟：硬幹到底拉國家陪葬

首波大罷免投票以失敗收場，民進黨主席賴清德今天為此致歉，宣示將與公民並肩同行走完最後一哩路。台灣民眾黨表示，賴清德總統將政黨利益置於國家利益之上，顯示根本無心擔任全民總統，麻煩以蒼生為念、以百姓為重，切勿執迷不悟、硬幹到底拉著整個國家陪葬。

民進黨今天召開中常會，也是首波罷免結果出爐後的首次會議，賴清德在會中表示，自己會承擔所有批評，也要向所有投入的公民團體與支持者深深致上歉意，而面對8月23日即將到來的罷免投票，民進黨會繼續與公民並肩同行，一起走完最後一哩路。

民眾黨發言人吳怡萱晚間發布聲明，針對這段時間造成的社會撕裂與對立，賴總統應該就大惡罷向全國人民道歉，然而如今依舊將政黨利益置於國家利益之上，心中根本沒有百姓，「這也顯示賴總統只願做民進黨的總統，根本無心當個全民總統。」

民眾黨強調，大罷免大失敗就是一次「民意」的展現，老百姓對大惡罷產生的衝突感到非常厭惡及疲倦，賴總統不聽建言、自家立委呼籲「以總統高度請領銜人撤回罷免」，仍然一意孤行要讓鬧劇繼續下去，只會讓台灣繼續空轉內耗，陷入政治惡鬥的無限迴圈。

民眾黨呼籲，麻煩賴總統以蒼生為念、以百姓為重，請將國家利益放在第一位，切勿再「執迷不悟、硬幹到底」拉著整個國家陪葬。