快訊

另一指數超飆…病況與外傳不同？沈玉琳助理發文：中午還和芽芽用餐

貿易協議落空？川普宣布課徵印度25%關稅 決策關鍵原因曝光

賴總統宣誓823罷免走完最後一哩路 民眾黨轟：硬幹到底拉國家陪葬

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

首波大罷免投票以失敗收場，民進黨主席賴清德今天為此致歉，宣示將與公民並肩同行走完最後一哩路。台灣民眾黨表示，賴清德總統將政黨利益置於國家利益之上，顯示根本無心擔任全民總統，麻煩以蒼生為念、以百姓為重，切勿執迷不悟、硬幹到底拉著整個國家陪葬。

民進黨今天召開中常會，也是首波罷免結果出爐後的首次會議，賴清德在會中表示，自己會承擔所有批評，也要向所有投入的公民團體與支持者深深致上歉意，而面對8月23日即將到來的罷免投票，民進黨會繼續與公民並肩同行，一起走完最後一哩路。

民眾黨發言人吳怡萱晚間發布聲明，針對這段時間造成的社會撕裂與對立，賴總統應該就大惡罷向全國人民道歉，然而如今依舊將政黨利益置於國家利益之上，心中根本沒有百姓，「這也顯示賴總統只願做民進黨的總統，根本無心當個全民總統。」

民眾黨強調，大罷免大失敗就是一次「民意」的展現，老百姓對大惡罷產生的衝突感到非常厭惡及疲倦，賴總統不聽建言、自家立委呼籲「以總統高度請領銜人撤回罷免」，仍然一意孤行要讓鬧劇繼續下去，只會讓台灣繼續空轉內耗，陷入政治惡鬥的無限迴圈。

民眾黨呼籲，麻煩賴總統以蒼生為念、以百姓為重，請將國家利益放在第一位，切勿再「執迷不悟、硬幹到底」拉著整個國家陪葬。

編輯推薦

罷免 投票 民進黨 民眾黨 賴清德

延伸閱讀

賴清德稱823大罷免繼續 黃國昌轟執迷不悟硬幹到底

轟賴跟民意對幹 趙少康直呼「失格總統」：只好用不同意罷免重重打臉

賴清德向罷團、支持者致歉 國民黨批「仍是賴主席」：無法成為真正的總統

賴清德續挺823罷免 凌濤指「內外交迫」：剛愎性格一覽無遺

相關新聞

暗諷？王世堅反對大罷免盼賴總統撤案 王義川：不服從命令的，滾啦！

賴清德總統今天在民進黨中常會定調，823罷免民進黨要繼續和公民團體同行；不過，民進黨中常委王世堅卻建議賴總統去拜託罷團撤...

斂財？註冊「大罷免大成宮」商標挨批 柯建銘怒駁 : 無償提供罷團

726大罷免結果不如民進黨預期，民進黨立院黨團總召柯建銘被視為戰犯之一，今天更被爆料，柯竟然把「大罷免、大成宮」拿去註冊...

一面倒？多名綠委跟進王義川暗批王世堅 喊話勿傷害內部團結

賴清德總統今在民進黨中常會定調，823罷免民進黨要繼續和公民團體同行；民進黨中常委王世堅卻建議賴總統去拜託罷團撤案，引發...

王世堅籲總統別再罷 王義川暗諷「滾啦」…林楚茵跟進怒轟：吃裡扒外

賴清德總統今在民進黨中常會定調，823罷免民進黨要繼續和公民團體同行；民進黨中常委王世堅卻建議賴總統去拜託罷團撤案，引發...

賴總統盼與公民同行 柯建銘喊話823「精準罷免」：全民站出來

民進黨主席賴清德今天表示，823第二波罷免，民進黨會繼續與公民同行。民進黨立院黨團總召柯建銘臉書表示，決戰823大罷免須...

賴清德向罷團、支持者致歉 國民黨批「仍是賴主席」：無法成為真正的總統

大罷免成果重挫綠營，兼任民進黨主席的賴清德總統今天說，要向公民團體與支持者深深致歉；面對823罷免投票，民進黨會繼續與公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。