賴清德稱823大罷免繼續 黃國昌轟執迷不悟硬幹到底

首波大罷免投票以失敗收場，民進黨主席賴清德今天為此致歉，並指示全黨823罷免投票繼續與公民同行。民眾黨主席黃國昌批評賴清德執迷不悟、硬幹到底，毫無擔當，「原本以為他會冷靜沉澱下來，沒想到再次做出最糟糕的選擇，請問對於多數反對大惡罷的人，在你眼中是否還是中華民國國民？」

民進黨今天舉行中常會，也是首波罷免結果出爐後的首次會議，賴清德在會中表示，自己會承擔所有批評，也要向所有投入的公民團體與支持者深深致上歉意，而面對8月23日即將到來的罷免投票，民進黨會繼續與公民並肩同行，一起走完最後一哩路。

黃國昌晚間接受廣播節目「POP大國民」專訪，談及賴清德向公民團體與支持者致歉，他聽聞後直言執政黨「執迷不悟、硬幹到底」，賴清德此番發言毫無擔當，整場大惡罷就是由民進黨發起主導，結果造成社會嚴重傷痕，人民彼此對立仇視，作為國家領導人應該想辦法撫平社會傷痕、團結國家，而不是繼續把異議者當作雜質。

黃國昌說，726大罷免結束過後，原本以為賴清德會冷靜沉澱、重新找到正確的道路，沒想到今天道歉的對象僅限發動罷免、投下贊成票的那一方，充分凸顯其所謂「不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗」等說法根本不是真心話，心中所想的應該是「大惡罷怎麼沒有成功」。

黃國昌表示，自己在今年初數度提醒賴清德總統，希望國家元首以台灣跟蒼生為念，如此誠懇的建議對方聽不下去，如今再次做出最糟糕的選擇，面對民意不知道要謙卑，而是再次執迷不悟、決定硬幹到底，賴總統只會造成台灣社會再進一步撕裂。

黃國昌質疑，這次大規模的無差別式大惡罷，涉及24個立委選區跟新竹市長，結果不僅不同意大於同意，雙方的票數更是相當懸殊，身為總統應該帶領全國人民，而不是只有民進黨支持者，然而賴總統選擇跟支持惡罷的少數人民在一起，「請問對於反對大惡罷的多數人民，他們在你眼中是否還是中華民國國民？」