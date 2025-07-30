一面倒？多名綠委跟進王義川暗批王世堅 喊話勿傷害內部團結

賴清德總統今在民進黨中常會定調，823罷免民進黨要繼續和公民團體同行；民進黨中常委王世堅卻建議賴總統去拜託罷團撤案，引發多名綠委跟進立委王義川「不服從命令的，滾啦」貼文。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，傷害內部團結。綠委鍾佳濱也說，民進黨此時不應有一絲猶豫不決。

陳培瑜表示，她認同王義川所述，也認為如今說出這樣話的人，是在傷害民進黨內部團結，以及傷害所有民團、公民過去一年多的努力，傷害大家想要維護民主決心；也傷害台灣在全世界民主國家的觀感跟民主地位。

對於即將到來的823，陳培瑜表示，民進黨團已經在實質規畫分區跟負責人，由各自委員幫忙論述，不論是到現場或配合行程，接下來代理秘書長何博文也會把各個地方黨部主委抓出來討論，「規格就會是打選戰模式」，中央黨部與地方黨部已經開始在配合行動。

鍾佳濱也說，民進黨此時不應有任何一絲猶豫不決，大罷免自始就是公民團體自主發起的行動，但民進黨也認同並全力支持這項行動，行使罷免權是公民的權利，不應被扭曲成撕裂社會。

鍾佳濱表示，雖然結果不如預期，但民進黨對這次失敗反省，不應是對價值理念的全面棄守，既然與罷團是以理念相結合，不管有無勝算，民進黨都會堅持下去，永遠與公民團體奮鬥到底。