王世堅籲總統別再罷 王義川暗諷「滾啦」…林楚茵跟進怒轟：吃裡扒外

賴清德總統今在民進黨中常會定調，823罷免民進黨要繼續和公民團體同行；民進黨中常委王世堅卻建議賴總統去拜託罷團撤案，引發民進黨立委王義川在社群平台嗆，「不服從命令的，滾啦。」稍早民進黨立委林楚茵也跟進，表示「吃裡扒外就再見不送！」

王世堅會中引用典故「千金之子，不死於市」，認為國家的命運不該輕率在一場運動中被犧牲。希望賴清德能以國家領導人的高度站出來，去拜託823的罷團，為了國家團結、社會不該再撕裂，請領銜人將罷免案撤回。

而王義川雖然沒有直接點名，卻在個人社群平台上批評，黨主席已下令所有黨公職全力投入南部災害復原，及823七區罷免行動。「不服從命令的，滾啦。」

林楚茵稍早也在社群轉發王義川該篇貼文，表示「不拚難道投降嗎？吃裡扒外就再見不送！」