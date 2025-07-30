轟賴跟民意對幹 趙少康直呼「失格總統」：只好用不同意罷免重重打臉

大罷免成果重挫綠營，兼任民進黨主席的賴清德總統今向公民團體與支持者深深致歉；並說823罷免投票，民進黨會繼續與公民並肩同行。中廣前董事長趙少康批評，賴總統是跟民意對幹的失格總統，823我們只好再一次用「不同意罷免」，再重重打臉賴清德。

趙少康指出，7月26日大罷免大失敗後，賴清德不認錯、不認輸，民進黨今開中常會，他又再度下達指示，要求民進黨中央跟公職全力支援823惡罷。即使726大惡罷遭到完封，賴清德還是不願意反省，不肯傾聽民意。

趙少康說，大惡罷後，他多次喊話賴清德見壞就收，因為726大惡罷大失敗，25：0的結果，他都替賴清德覺得丟臉，沒想到賴的個性偏執至此，就是要擇惡固執，金主曹興誠退了、側翼八炯躲到國外了，賴清德大可順勢停止823罷免活動，趕緊把心力用在救災、應對美國關稅，但他就是要在中常會大張旗鼓繼續搞823罷免。

趙少康說，經過726大惡罷大失敗，賴清德還是沒學到教訓，這種無差別、全面性的罷免完全沒道理，就只是政治鬥爭手段，人民看得清清楚楚，所以用選票告訴賴清德，不同意他再繼續亂搞。選後台灣人民高度對立、撕裂，距離他口中的團結越來越遠。身為總統，用全力弭平台灣的裂痕，讓人民好好休養生息都來不及了，還要繼續對在野立委喊打喊殺，用罷免的仇恨「洗滌」人心。

「沒比較沒傷害！」趙少康說，這一年多來，賴清德沒做一件好事，到現在最大的貢獻就是讓大家知道，前幾任總統原來沒這麼差。