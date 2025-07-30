快訊

已請假2個月！葉丙成涉洩性平案學生個資 調查再延至8月22日

俄羅斯8.8強震…氣象署下午5時解除海嘯警報 「這一地」測浪達12公分

暗諷？王世堅反對大罷免盼賴總統撤案 王義川：不服從命令的，滾啦！

轟賴跟民意對幹 趙少康直呼「失格總統」：只好用不同意罷免重重打臉

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

罷免成果重挫綠營，兼任民進黨主席的賴清德總統今向公民團體與支持者深深致歉；並說823罷免投票，民進黨會繼續與公民並肩同行。中廣前董事長趙少康批評，賴總統是跟民意對幹的失格總統，823我們只好再一次用「不同意罷免」，再重重打臉賴清德。

趙少康指出，7月26日大罷免大失敗後，賴清德不認錯、不認輸，民進黨今開中常會，他又再度下達指示，要求民進黨中央跟公職全力支援823惡罷。即使726大惡罷遭到完封，賴清德還是不願意反省，不肯傾聽民意。

趙少康說，大惡罷後，他多次喊話賴清德見壞就收，因為726大惡罷大失敗，25：0的結果，他都替賴清德覺得丟臉，沒想到賴的個性偏執至此，就是要擇惡固執，金主曹興誠退了、側翼八炯躲到國外了，賴清德大可順勢停止823罷免活動，趕緊把心力用在救災、應對美國關稅，但他就是要在中常會大張旗鼓繼續搞823罷免。

趙少康說，經過726大惡罷大失敗，賴清德還是沒學到教訓，這種無差別、全面性的罷免完全沒道理，就只是政治鬥爭手段，人民看得清清楚楚，所以用選票告訴賴清德，不同意他再繼續亂搞。選後台灣人民高度對立、撕裂，距離他口中的團結越來越遠。身為總統，用全力弭平台灣的裂痕，讓人民好好休養生息都來不及了，還要繼續對在野立委喊打喊殺，用罷免的仇恨「洗滌」人心。

「沒比較沒傷害！」趙少康說，這一年多來，賴清德沒做一件好事，到現在最大的貢獻就是讓大家知道，前幾任總統原來沒這麼差。

編輯推薦

罷免 賴清德 趙少康 民進黨

延伸閱讀

賴清德向罷團、支持者致歉 國民黨批「仍是賴主席」：無法成為真正的總統

賴清德續挺823罷免 凌濤指「內外交迫」：剛愎性格一覽無遺

賴清德為罷免失利向罷團致歉 翁曉玲轟：應為撕裂社會道歉

為罷免不足處向公民團體與支持者致歉 賴清德：承擔所有批評

相關新聞

暗諷？王世堅反對大罷免盼賴總統撤案 王義川：不服從命令的，滾啦！

賴清德總統今天在民進黨中常會定調，823罷免民進黨要繼續和公民團體同行；不過，民進黨中常委王世堅卻建議賴總統去拜託罷團撤...

斂財？註冊「大罷免大成宮」商標挨批 柯建銘怒駁 : 無償提供罷團

726大罷免結果不如民進黨預期，民進黨立院黨團總召柯建銘被視為戰犯之一，今天更被爆料，柯竟然把「大罷免、大成宮」拿去註冊...

賴清德向罷團、支持者致歉 國民黨批「仍是賴主席」：無法成為真正的總統

大罷免成果重挫綠營，兼任民進黨主席的賴清德總統今天說，要向公民團體與支持者深深致歉；面對823罷免投票，民進黨會繼續與公...

影／寧可得罪也別再撕裂社會 王世堅籲賴總統「請罷團823撤案」

726大罷免，全台罷免案都沒通過，身兼民進黨中常委的立委王世堅今天帶了一包衛生紙到中常會，說要送給立院民進黨團總召柯建銘...

轟賴跟民意對幹 趙少康直呼「失格總統」：只好用不同意罷免重重打臉

大罷免成果重挫綠營，兼任民進黨主席的賴清德總統今向公民團體與支持者深深致歉；並說823罷免投票，民進黨會繼續與公民並肩同...

【重磅快評】大罷免成空 柯總召精心盤算的好生意也成笑話

大罷免未成功已成空，卻傳出民進黨立院黨團總召柯建銘早在6月初即申請將「大罷免大成宮」註冊成商標，乍聽之下，荒謬到有如假消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。