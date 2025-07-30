【重磅快評】大罷免成空 柯總召精心盤算的好生意也成笑話

大罷免未成功已成空，卻傳出民進黨立院黨團總召柯建銘早在6月初即申請將「大罷免大成宮」註冊成商標，乍聽之下，荒謬到有如假消息，沒想到卻是真的。柯今日證實這是避免遭對手搶註，「這很單純，就是預防性動作」。

原來大罷免激情演出的政治戲碼，背後有滿滿的商機盤算。看來原本應是民意自主展現的罷免運動，被動員者搖旗吶喊、熱情參與，而政客與政黨想的卻是如何收割利益。

過去公民罷免常被政黨宣稱為來自群眾的民主行動。但柯建銘親自申請「大罷免大成宮」商標，顯然他在6月初申請時未料大罷免最終會以大失敗收場。726大罷免投票失利、民進黨人氣銳減，柯總召的動作在此時曝光，顯得格外諷刺。如此迅速且明顯的商標註冊行為，讓所謂公民力量顯然成了赤裸的「品牌操作」。「大罷免」四處可見的帽子、旗幟，都成了意圖變現的商品。

更諷刺的是，這項商標不僅涵蓋常見的競選物品，例如海報、面紙、文具等，更包括睫毛刷、香爐、水桶、鞋拔、牙刷等生活雜貨，多到令人聯想到所謂「發財宮」，什麼都可以賣、什麼都不意外。

「大罷免大成宮」在宣揚大罷免期間被包裝成營造草根運動氛圍，隨著商標註冊曝光，若品牌竟屬於黨團總召本人，豈不是將民意全部收歸政治菁英？藉著「全民參與」的口號，把社會能量打包成自家資產，完全暴露出台灣近年政黨如何利用公民運動包裝自身利益的技倆。

在政治動員背後，反映的是民主價值竟能被如此「變現」，而且不論結果如何，總有人能在民主熱潮裡「發財」。當你天真地以為是公民力量的展現，有些人看到的卻是一門好生意。

這正暴露出台灣政黨的「兩面性」：一方面打著民主旗號號召公民參與，另一方面卻各自規劃資本化路徑，用心經營話語品牌。

台灣民主曾引以為傲的自發參與，如今卻變成特定政治人物與小圈子收割紅利的工具。

在群眾高喊口號、帽子滿天飛舞的舞台底下，也許最該思考的不是誰失敗、誰發財，而是：台灣的民主還有多少空間，讓真正的公民自主發聲？又有多少「生意人」在背後計算利益？