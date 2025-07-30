快訊

已請假2個月！葉丙成涉洩性平案學生個資 調查再延至8月22日

俄羅斯8.8強震…氣象署下午5時解除海嘯警報 「這一地」測浪達12公分

暗諷？王世堅反對大罷免盼賴總統撤案 王義川：不服從命令的，滾啦！

【重磅快評】大罷免成空 柯總召精心盤算的好生意也成笑話

聯合報／ 主筆室
大罷免未成功，今天傳出民進黨立院黨團總召柯建銘早在6月初即申請將「大罷免大成宮」註冊成商標。圖／取自柯建銘臉書
大罷免未成功，今天傳出民進黨立院黨團總召柯建銘早在6月初即申請將「大罷免大成宮」註冊成商標。圖／取自柯建銘臉書

罷免未成功已成空，卻傳出民進黨立院黨團總召柯建銘早在6月初即申請將「大罷免大成宮」註冊成商標，乍聽之下，荒謬到有如假消息，沒想到卻是真的。柯今日證實這是避免遭對手搶註，「這很單純，就是預防性動作」。

原來大罷免激情演出的政治戲碼，背後有滿滿的商機盤算。看來原本應是民意自主展現的罷免運動，被動員者搖旗吶喊、熱情參與，而政客與政黨想的卻是如何收割利益。

過去公民罷免常被政黨宣稱為來自群眾的民主行動。但柯建銘親自申請「大罷免大成宮」商標，顯然他在6月初申請時未料大罷免最終會以大失敗收場。726大罷免投票失利、民進黨人氣銳減，柯總召的動作在此時曝光，顯得格外諷刺。如此迅速且明顯的商標註冊行為，讓所謂公民力量顯然成了赤裸的「品牌操作」。「大罷免」四處可見的帽子、旗幟，都成了意圖變現的商品。

更諷刺的是，這項商標不僅涵蓋常見的競選物品，例如海報、面紙、文具等，更包括睫毛刷、香爐、水桶、鞋拔、牙刷等生活雜貨，多到令人聯想到所謂「發財宮」，什麼都可以賣、什麼都不意外。

「大罷免大成宮」在宣揚大罷免期間被包裝成營造草根運動氛圍，隨著商標註冊曝光，若品牌竟屬於黨團總召本人，豈不是將民意全部收歸政治菁英？藉著「全民參與」的口號，把社會能量打包成自家資產，完全暴露出台灣近年政黨如何利用公民運動包裝自身利益的技倆。

在政治動員背後，反映的是民主價值竟能被如此「變現」，而且不論結果如何，總有人能在民主熱潮裡「發財」。當你天真地以為是公民力量的展現，有些人看到的卻是一門好生意。

這正暴露出台灣政黨的「兩面性」：一方面打著民主旗號號召公民參與，另一方面卻各自規劃資本化路徑，用心經營話語品牌。

台灣民主曾引以為傲的自發參與，如今卻變成特定政治人物與小圈子收割紅利的工具。

在群眾高喊口號、帽子滿天飛舞的舞台底下，也許最該思考的不是誰失敗、誰發財，而是：台灣的民主還有多少空間，讓真正的公民自主發聲？又有多少「生意人」在背後計算利益？

編輯推薦

罷免 民進黨 柯建銘

延伸閱讀

斂財？註冊「大罷免大成宮」商標挨批 柯建銘怒駁 : 無償提供罷團

早嗅到青鳥財商機？柯建銘6月就註冊商標 民眾黨：抗中保台是門好生意

柯建銘申註「大罷免大成宮」商標 綠委親曝註冊原因：不收費免擔心

失敗收場…柯建銘申註「大罷免大成宮」 民眾黨團諷：搞亂台灣大發財

相關新聞

暗諷？王世堅反對大罷免盼賴總統撤案 王義川：不服從命令的，滾啦！

賴清德總統今天在民進黨中常會定調，823罷免民進黨要繼續和公民團體同行；不過，民進黨中常委王世堅卻建議賴總統去拜託罷團撤...

斂財？註冊「大罷免大成宮」商標挨批 柯建銘怒駁 : 無償提供罷團

726大罷免結果不如民進黨預期，民進黨立院黨團總召柯建銘被視為戰犯之一，今天更被爆料，柯竟然把「大罷免、大成宮」拿去註冊...

賴清德向罷團、支持者致歉 國民黨批「仍是賴主席」：無法成為真正的總統

大罷免成果重挫綠營，兼任民進黨主席的賴清德總統今天說，要向公民團體與支持者深深致歉；面對823罷免投票，民進黨會繼續與公...

影／寧可得罪也別再撕裂社會 王世堅籲賴總統「請罷團823撤案」

726大罷免，全台罷免案都沒通過，身兼民進黨中常委的立委王世堅今天帶了一包衛生紙到中常會，說要送給立院民進黨團總召柯建銘...

轟賴跟民意對幹 趙少康直呼「失格總統」：只好用不同意罷免重重打臉

大罷免成果重挫綠營，兼任民進黨主席的賴清德總統今向公民團體與支持者深深致歉；並說823罷免投票，民進黨會繼續與公民並肩同...

【重磅快評】大罷免成空 柯總召精心盤算的好生意也成笑話

大罷免未成功已成空，卻傳出民進黨立院黨團總召柯建銘早在6月初即申請將「大罷免大成宮」註冊成商標，乍聽之下，荒謬到有如假消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。