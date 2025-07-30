斂財？註冊「大罷免大成宮」商標挨批 柯建銘怒駁 : 無償提供罷團
726大罷免結果不如民進黨預期，民進黨立院黨團總召柯建銘被視為戰犯之一，今天更被爆料，柯竟然把「大罷免、大成宮」拿去註冊商標。柯建銘回應，註冊商標是預防性措施，否則被國民黨申請去就麻煩了，他從來沒收過錢，都是無償提供給公民罷團。
柯建銘指出，相關指控根本惡意抹黑，註冊「大罷免、大成宮」商標最主要原因，是怕被國民黨註冊去，到時候帽子、小物、旗子都不能使用，還要被收錢，因此是預防性措施。
柯建銘說，很多物資都是他提供的，哪來什麼斂財？他為了罷免捐了不少錢，出錢出力，從來沒有收錢過，都是無償提供。
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