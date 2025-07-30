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賴清德向罷團、支持者致歉 國民黨批「仍是賴主席」：無法成為真正的總統

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨發言人楊智伃說，賴清德依然深陷權力迷思，當了一年多的黨主席，卻始終無法成為一位真正的總統。圖／取自楊智伃臉書
國民黨發言人楊智伃說，賴清德依然深陷權力迷思，當了一年多的黨主席，卻始終無法成為一位真正的總統。圖／取自楊智伃臉書

罷免成果重挫綠營，兼任民進黨主席的賴清德總統今天說，要向公民團體與支持者深深致歉；面對823罷免投票，民進黨會繼續與公民並肩同行。國民黨發言人楊智伃說，賴清德依然深陷權力迷思，當了一年多的黨主席，卻始終無法成為一位真正的總統。

楊智伃說，大罷免大失敗之後，全台民眾都在看，這場大惡罷的始作俑者賴清德，是否願意正視民意、誠懇道歉。但等了又等，在民進黨秘書長林右昌請辭後，直到今天，賴清德才終於「致歉」，然而，得來不易的歉意，卻不是向全體國人，而是向所謂的「公民團體與支持者」致歉。甚至還宣示將繼續推動8月23日的罷免案，擺明要在最後關頭來大登場補刀。

楊智伃批評，賴清德的眼中從來沒有全體台灣人民，對於這場大罷免所造成的社會資源浪費與社會信任撕裂，他毫無悔意。對他來說，投下不同意票的民眾，不過是他眼中該被打掉的雜質，是可以無視的「其餘人」。

楊智伃說，賴仍然只是「賴清德主席」，從未真正扮演過「賴清德總統」的角色。對中南部災情不聞不問，對普發現金這筆救命錢視若無睹，對關稅戰衝擊無動於衷，對剋扣地方政府的636億補助款更是嗤之以鼻。民進黨立委王世堅說要送黨團總召柯建銘一包「擦擦屁股滾蛋」的衛生紙，其實應該送給的，是賴清德本人。

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