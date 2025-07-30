早嗅到青鳥財商機？柯建銘6月就註冊商標 民眾黨：抗中保台是門好生意

首波大罷免投票上周以失敗收場，綠營口中所喊「大罷免大成宮」未能成真，民進黨立法院黨團柯建銘遭爆以此標語進行註冊商標。台灣民眾黨今天諷刺，俗話說抗中保台是門好生意，這種商機連柯建銘都嗅得到，「難道柯總召早就想要推出相關周邊，狠狠發一筆青鳥財嗎？」

媒體人謝寒冰今天在臉書發文表示，自己先前懷疑柯建銘老人痴呆，所以才會一直出現每天鬼打牆，沒想到現在才發現錯的離譜，因為老柯竟然精明到把「大罷免大成宮」拿去註冊商標，準備狠狠削一票，「鄭重向深謀遠慮的柯建銘總召致上最誠摯的歉意。」

民眾黨稍早在臉書發文指出，俗話說抗中保台是門好生意，這種商機連柯建銘都嗅得到，其早在6月初註冊「大罷免大成宮」商標，包含海報、面紙、原子筆、桌曆及紙製旗幟等，這麼多樣化的內容，難道是早就想要推出大罷免大成宮周邊，狠狠發一筆青鳥財嗎？

民眾黨說，針對大罷免在野黨立委，民進黨過去一再聲稱是由公民團體自主發起，儘管柯建銘三不五時又會提醒大家「當然是由我發起」，然而府院黨始終沒有正面回應，如今真相終於遭到揭露，原來所謂公民團體的民主行動，根本就是柯建銘的「宮民團體」，只可惜726大罷免大失敗，這波IP周邊大概生產了也賣不出去。

民眾黨強調，對於發動這場撕裂社會、製造仇恨的大惡罷，過去早已呼籲賴清德總統立即出面向全體人民道歉，嚴重違反行政中立、濫用行政資源助攻大惡罷的行政院長卓榮泰也該下台，至於柯建銘更是應該知所進退，不要再繼續禍亂國會、破壞民主。