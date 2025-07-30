柯建銘申註「大罷免大成宮」商標 綠委親曝註冊原因：不收費免擔心
726大罷免結果不如民進黨預期，民進黨立院黨團總召柯建銘被視為戰犯之一，今天更被爆料，柯竟然把「大罷免、大成宮」拿去註冊商標。民進黨團書記長陳培瑜表示，註冊原因是擔心著作權問題，希望不要遇到惡劣政治操作，相信柯建銘絕對不會拿這6個字跟任何人收費，不需要擔心。
陳培瑜表示，大罷免是公民自主發起，所有文宣如果遇到「大罷免，大成宮」，都歡迎公民自由取用，創作者也會在網路說明，創作素材歡迎大家取用，原因就是擔心著作權問題。
陳培瑜說明，「大罷免，大成宮」先行註冊有很重要意義，如果有在野黨或反對大罷免的人把這6個字先註冊商標，那後續不是只有民進黨文宣不能用，所有公民罷團文宣都不能用這6個字。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言