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柯建銘申註「大罷免大成宮」商標 綠委親曝註冊原因：不收費免擔心

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘將「大罷免大成宮」註冊商標。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘將「大罷免大成宮」註冊商標。圖／聯合報系資料照片

726大罷免結果不如民進黨預期，民進黨立院黨團總召柯建銘被視為戰犯之一，今天更被爆料，柯竟然把「大罷免、大成宮」拿去註冊商標。民進黨團書記長陳培瑜表示，註冊原因是擔心著作權問題，希望不要遇到惡劣政治操作，相信柯建銘絕對不會拿這6個字跟任何人收費，不需要擔心。

陳培瑜表示，大罷免是公民自主發起，所有文宣如果遇到「大罷免，大成宮」，都歡迎公民自由取用，創作者也會在網路說明，創作素材歡迎大家取用，原因就是擔心著作權問題。

陳培瑜說明，「大罷免，大成宮」先行註冊有很重要意義，如果有在野黨或反對大罷免的人把這6個字先註冊商標，那後續不是只有民進黨文宣不能用，所有公民罷團文宣都不能用這6個字。

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罷免 罷團 民進黨 柯建銘

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