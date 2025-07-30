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暗諷？王世堅反對大罷免盼賴總統撤案 王義川：不服從命令的，滾啦！

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中常委王世堅建議賴總統去拜託罷團撤案。民進黨立委王義川在社群平台表示，「不服從命令的，滾啦。」聯合報資料照，記者邱瑞杰／攝影
民進黨中常委王世堅建議賴總統去拜託罷團撤案。民進黨立委王義川在社群平台表示，「不服從命令的，滾啦。」聯合報資料照，記者邱瑞杰／攝影

賴清德總統今天在民進黨中常會定調，823罷免民進黨要繼續和公民團體同行；不過，民進黨中常委王世堅卻建議賴總統去拜託罷團撤案。民進黨立委王義川在社群平台表示，「不服從命令的，滾啦。」

賴清德表示，面對8月23日即將到來的罷免投票，民進黨會繼續與每一位在罷區努力的公民並肩同行，要請中央黨部與各地黨公職，全力支援公民團體，陪伴大家堅持到最後一刻，一起走完最後一哩路。

王世堅會中引用典故「千金之子，不死於市」，認為國家的命運不該輕率在一場運動中被犧牲。天下之大，要天下人共治之，即便朝野意見不同、有衝突，為國家好，還是要朝野協商。希望賴清德能以國家領導人的高度站出來，去拜託823的罷團們，為了國家團結、社會不該再撕裂，請領銜人將罷免案撤回。

在王世堅的說法傳出後，王義川雖然沒有點名，卻在個人社群平台上批評，黨主席已經下令所有黨公職全力投入南部災害復原，及823七區罷免行動。「不服從命令的，滾啦。」

民進黨立委王義川表示，不服從賴清德命令的，滾啦。圖／取自王義川threads
民進黨立委王義川表示，不服從賴清德命令的，滾啦。圖／取自王義川threads

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