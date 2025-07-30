失敗收場…柯建銘申註「大罷免大成宮」 民眾黨團諷：搞亂台灣大發財

首波大罷免投票上周以失敗收場，綠營口中所喊「大罷免大成宮」未能成真，民進黨立法院黨團柯建銘遭爆以此標語進行註冊商標。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天表示，此舉印證「大罷免是公民團體發起」就是謊言，民進黨腦袋只有「搞亂台灣大發財」。

媒體人謝寒冰今天在臉書發文表示，自己先前懷疑柯建銘老人痴呆，所以才會一直出現每天鬼打牆，沒想到現在才發現錯的離譜，因為老柯竟然精明到把「大罷免大成宮」拿去註冊商標，準備狠狠削一票，「鄭重向深謀遠慮的柯建銘總召致上最誠摯的歉意。」

張啓楷稍早受訪時表示，此舉印證賴清德總統所說「大罷免是公民團體發起」就是謊言，發動者完全就是民進黨，尤其柯建銘是始作俑者。

張啓楷說，民進黨再度收割所謂「公民團體」的智慧財產，甚至連商品都能拿來發財，不只是一般競選文宣如面紙、海報或原子筆，還包括睫毛刷、香爐、水桶、鞋拔及牙刷等，顯見滿腦子只有「搞亂台灣來大發財」。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡則表示，對於民進黨立委柯建銘、沈伯洋這樣的假台派來說，「國家的危機就是他們的商機」，柯建銘甚至剽竊罷團創意，藉由註冊商標想要發國難財，如今大罷免大失敗，「大罷免大成宮」系列商品也乏人問津，與其為了消化庫存繼續推銷823大罷免，不如改賣民進黨立委王世堅送的「擦屁股衛生紙」。