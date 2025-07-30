回應南部救災、大罷免 賴總統：人民心聲是執政者的責任

總統兼民進黨主席賴清德30日於民進黨中常會表示，對於連日來西南氣流帶來的豪雨，造成中南部多處嚴重淹水，以及上周六台灣人民依憲法所發起的罷免投票結果，人民的每一份心聲，都是執政者的責任，政府將把遺憾化為改革再出發的決心。

賴總統表示，連日來西南氣流帶來的豪雨，造成中南部多處嚴重淹水。昨天，他前往中央災害應變中心聽取災情簡報，並責成國軍全力投入清理與復原工作。行政院長卓榮泰也在昨天親赴雲嘉南等地，了解災情、督導防災救災工作，確保中央與地方攜手同心，全力抗災。

賴總統說，丹娜絲颱風來襲，農漁業、電力、通訊嚴重損害，更造成3萬多戶住宅受損。為了加速雲嘉南地區的重建修復，他和卓榮泰討論後，已請政委陳金德召集成立雲嘉南災後復原前進指揮所，也希望由工程相關機關會同地方政府協調、調度承攬中央工程相關機關的業者，積極投入重建工作，儘速協助民眾重建家園。

賴總統表示，也請中央黨部和各地黨公職攜手合作，全力配合政府在地方上的各項救災行動，協助所有受災民眾早日度過難關。

賴總統提到，上周六，台灣人民依憲法所發起的罷免投票，以及人民所做出的決定，大家都應該尊重接受。其中展現的民意，不論是對憲政體制的堅持、對國家安全和民主秩序的憂慮，或是期盼國家運作能夠有更多對話、減少對立，人民的每一份心聲，都是執政者的責任。

賴總統說，這段時間，感謝各地的公民團體與支持者們，不畏酷暑風雨，一步一腳印地完成連署成案。一張一張親筆寫下的連署書、親手發出的傳單，那都不只是一張紙張的重量，而是人民想守護國家的力量。

他表示，從清晨到夜晚，大家堅守在街頭，勇敢地說出心中信念，一路堅持走到最後關頭。這條路上，也有許多民進黨的同志與夥伴一起同行。感謝大家的努力和付出，這是一堂實踐民主的公民課，也是一場深刻的民主對話。

他知道，對於罷免投票的結果，許多人心裡有失落、也有遺憾。民進黨做得不夠的地方，他承擔所有批評，也要向所有投入的公民團體與支持者，深深致上歉意。面對未來，要把失落化為堅守信念的勇氣，把遺憾化為改革再出發的決心。

賴總統認為，因為大家一起為台灣站出來，更多公民開始關心、參與公共事務。這讓台灣的民主更有生命力，也提醒著所有政治人物：必須時時刻刻尊重人民的意志，並且接受人民的監督，這是民主政治最根本的責任。

賴總統指出，黨秘書長林右昌日前已經向他請辭，他也接受了辭呈。感謝林右昌這一年來為黨務所做的努力與貢獻。在這個關鍵時刻，他請副秘書長何博文代理秘書長的工作，也請何博文帶領黨部同仁，確實完成他交付的兩項任務：在災區協助人民復原，在罷區陪伴公民前行。

賴總統表示，台灣正面臨內外多重挑戰，無論是極端氣候的衝擊、國際經貿的變局，或是來自威權的壓迫，政府都不會退縮。執政團隊會穩住陣腳、沉著應對，他們的使命是讓台灣繼續堅定向前走，讓民主不被擊倒。