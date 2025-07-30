影／寧可得罪也別再撕裂社會 王世堅籲賴總統「請罷團823撤案」

726大罷免，全台罷免案都沒通過，身兼民進黨中常委的立委王世堅今天帶了一包衛生紙到中常會，說要送給立院民進黨團總召柯建銘，「要讓他自己去擦屁股」，他同時也喊話柯建銘，應該要有自知之明、扛起責任。

王世堅表示，從去年到今年，他在中常會多次發言、主張不該大罷免，但他說「自己講的話完全沒有受到重視」。

王世堅說，「千金之子不死於世」，狹義的講，國家的千金之子就是賴總統，不該隨意在一個件事上被利用、犧牲，廣義的講，千金之子就是我們國家，就是台灣，我們國家、台灣的命運未來，不應該輕率的在一場運動中就被犧牲掉，不是這樣，台灣的前途和命運，應該由2千3百萬人民一起來決定，怎麼會被外媒解釋成這是國家路線的總檢討，一次就來定調，不該是這樣。

王世堅最後也呼籲賴清德主席，823罷免投票，寧可得罪罷團，也不要再讓社會撕裂，請他們撤案。