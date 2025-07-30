賴清德定調第二波罷免與公民同行 王世堅當場反對

726第一波罷免皆未通過，823第二波罷免投票將緊接登場。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，面對8月23日即將到來的罷免投票，民進黨會繼續與每一位在罷區努力的公民並肩同行，要請中央黨部與各地黨公職，全力支援公民團體，陪伴大家堅持到最後一刻，一起走完最後一哩路。

賴總統表示，黨秘書長林右昌日前已經請辭，他也接受了他的辭呈，感謝林右昌這一年來為黨務所做的努力與貢獻。在這個關鍵時刻，要請副秘書長何博文代理秘書長工作，也要請何博文帶領黨部同仁，確實完成他交付的兩項任務，在災區協助人民復原，在罷區陪伴公民前行。

賴總統指出，要對所有支持民進黨、支持民主信念的朋友們說，台灣正面臨內外多重挑戰，無論是極端氣候的衝擊、國際經貿的變局，或是來自威權的壓迫，民進黨都不會退縮，執政團隊會穩住陣腳、沉著應對，使命是讓台灣繼續堅定向前走，讓民主不被擊倒。因為他始終相信「台灣，永遠是咱上溫柔的所在，這片土地，有您、有我、有大家，我們就能夠一起繼續走下去，迎向更具有希望的未來」。

與會人士轉述，賴總統定調823繼續挺罷免後，中常委王世堅隨即發難，表示社會不該再撕裂，他反對民進黨再繼續進行大罷免。但現場中常委並無人響應王世堅，中常委陳茂松表示，親共舔共的國民黨立委，就是要罷免到底。

中常委吳思瑤表示，國民黨通過的違憲法案不可能妥協，民進黨在726罷免可以做得更好，但絕對不會落下公民團體，就算823罷免會戰死沙場，她也會站到最後一刻。中常委陳培瑜也說，沒有政治人物可以命令公民往左往右走，她尊重王世堅看法，但相信多數民進黨人是選擇和公民團體站在一起。