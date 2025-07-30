賴清德823真登場當罷免「帶兵將軍」？ 吳思瑤：很快會有

首波罷免投票失利，第二波投票與核電延役公投案將在8月23日登場，賴清德總統在這場戰役被外界及民眾黨主席黃國昌轟「側翼」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，賴沒有把自己當局外人，黨中央是有給資源的。至於賴823是否會出來，吳說，很快會有的，民進黨中常會會讓大家知道。

吳思瑤接受Yahoo「齊有此理」訪問，被問及總統本來是站在旁邊當「側翼」，現在有意識到823要當主要帶兵的將軍？吳說，她要替總統講講話，「他沒有把自己當作局外人」，以她最後下來協助北市幾個罷區整合，其實黨中央是有給資源、給協助的，但也許可能更早啟動一點更好，凡事都一樣能更早啟動，就有更好籌備、有更周延計畫，但黨是有給予必要協助的，不要把賴說的像局外人很有距離，這對黨、對總統不公平。

至於賴清德接下來是否會當帶兵將軍，吳思瑤強調，會的、會走在最前面，但她不能代表黨部說話，而黨團從頭到尾只能從旁協助，日前我馬上跟立委羅美玲、何欣純、蘇巧慧、范雲規畫要如何執行接下來，現在反過來出擊問地方能做什麼，不再只是協助掃街。

吳思瑤被問及賴清德會如何表現，吳說，很快會有的，一定很快會有的，今天也是民進黨中常會，賴會讓人知道。

吳思瑤還說，這次大罷免有中間或支持者沒出來，大家對於失序的國會很失望，但國民黨也不要錯誤解讀，民主失序是一回事，但不要再被貼上民主失能，這正是中國在操作的，國會民主失序要導正，藍白接下來的表現，如果不收斂還是有下次2026或2028，「不要以為人民同意親中，不是不報時候未到。」