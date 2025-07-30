藍營823投票戰略曝光 學者提藍白合作「5字訣」：積極宣傳問題不大

726大罷免落幕後，國內政壇焦點轉向823投票。當日將同時舉行7席藍委罷免案及「核三延役」公投，藍白兩黨如何協調戰略，成為關注焦點。文化大學廣告系教授鈕則勳29日在臉書提出「核同罷不同」五字訣，建議國民黨積極運用簡潔口號宣傳，降低支持者混淆風險，並維繫藍白合作。

鈕則勳分析，民眾黨在726全力協助藍營反罷免成功，因此國民黨在823勢必「投桃報李」，支持白營主推的核三延役公投。鈕則勳表示，即使是和罷免7席藍委一起投票，也會擔心支持者將同意核三延役及不同意罷免藍委搞混，藍軍也得挺民眾黨的核三延役公投。

鈕則勳建議，以政治行銷廣告的創意切入，透過清楚的宣傳口號來包裝內涵，因此提出「核同罷不同」五字訣。所謂「核同」就是「同意核三延役」，「罷不同」就是「不同意罷免」，透過顏色區隔，讓支持者容易辨識。鈕則勳認為，在野黨宣傳「不同意罷免」已有成效，823再加個「核同」，積極宣傳應該問題不大。

鈕則勳指出，若藍營政治人物因擔心宣傳形式複雜而採取「全部投不同意」的策略，不僅可能讓民眾黨跳腳，也可能讓藍白合作出現裂痕，進而影響反罷免情勢及自身政治前途。

鈕則勳強調，藍白陣營好不容易才建立默契，且藍營好不容易才在726守住版塊，因此823投票雖然在結構環境上對藍營有利，但仍得步步為營，「不驕傲、不躁進、不輕敵」，才是對藍營這7位委員在反罷決戰中的最大支持。