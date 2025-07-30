藍營士氣振第二波續打團體戰 羅明才周末成立後援會

面對8月23日罷免投票，新北市國民黨立委羅明才將於8月2日上午於北新藝術廣場舉辦「挺在地 反惡罷」後援會成立大會，新北市長侯友宜、副市長劉和然將到場力挺，展現藍營凝聚力。民代直言，首波罷免行動未如預期，不僅未撼動藍營版圖，反而讓第二階段國民黨團隊更有備而來，「羅明才是北部唯一進入罷免第三階段的立委，我們會全力防守。」

新北市議員黃心華分析，7月26日首波5位立委罷免案全數失利後，罷免聲勢已明顯回落，「民進黨原希望透過罷免在國會力拚過半，現在這個幻想已經不存在。」他指出，民進黨內部對於罷免戰略意見分歧，有人開始切割責任、尋找戰犯，整體士氣與動能不如首波，反觀國民黨已從上次經驗中調整策略，準備更周延。

「這次羅明才一人面對北部陣線，將依照各區特性動員，全黨一起守住新店及大文山區。」黃心華說，羅明才身為八連霸立委，深耕地方超過30年，對基層組織熟稔、有高度連結性，近期也持續下鄉與選民接觸，強化防線。在黨團層級方面，將由藍營第一波挺過罷免的立委及黨內重量級人物串連，形成支持網絡。

羅明才罷免案將於8月23日投票，是第二波「割藍委」行動的焦點戰役，也是罷免方試圖重整聲勢的關鍵一役。國民黨力拚拉高不同意票，以「贏得漂亮」為訴求，藉此延續藍營近期選戰氣勢。至於罷免方是否能再掀話題、聯合催票，雙方戰線已悄然成形。