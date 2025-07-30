快訊

靈異現場？狗狗探險驚見「阿飄」站走廊 回頭表情超真實：你也看見了吧

新竹市犬棕棕有家了 林智堅臉書致歉：盡最大努力幫牠找家

726罷免失利後首露面 蔡英文：仍需相信是推動民主一大步

聽新聞
0:00 / 0:00

藍營士氣振第二波續打團體戰 羅明才周末成立後援會

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
面對8月23日罷免投票，新北市國民黨立委羅明才將於8月2日上午於北新藝術廣場舉辦「挺在地 反惡罷」後援會成立大會。圖／新北市立委羅明才提供
面對8月23日罷免投票，新北市國民黨立委羅明才將於8月2日上午於北新藝術廣場舉辦「挺在地 反惡罷」後援會成立大會。圖／新北市立委羅明才提供

面對8月23日罷免投票，新北市國民黨立委羅明才將於8月2日上午於北新藝術廣場舉辦「挺在地 反惡罷」後援會成立大會，新北市長侯友宜、副市長劉和然將到場力挺，展現藍營凝聚力。民代直言，首波罷免行動未如預期，不僅未撼動藍營版圖，反而讓第二階段國民黨團隊更有備而來，「羅明才是北部唯一進入罷免第三階段的立委，我們會全力防守。」

新北市議員黃心華分析，7月26日首波5位立委罷免案全數失利後，罷免聲勢已明顯回落，「民進黨原希望透過罷免在國會力拚過半，現在這個幻想已經不存在。」他指出，民進黨內部對於罷免戰略意見分歧，有人開始切割責任、尋找戰犯，整體士氣與動能不如首波，反觀國民黨已從上次經驗中調整策略，準備更周延。

「這次羅明才一人面對北部陣線，將依照各區特性動員，全黨一起守住新店及大文山區。」黃心華說，羅明才身為八連霸立委，深耕地方超過30年，對基層組織熟稔、有高度連結性，近期也持續下鄉與選民接觸，強化防線。在黨團層級方面，將由藍營第一波挺過罷免的立委及黨內重量級人物串連，形成支持網絡。

羅明才罷免案將於8月23日投票，是第二波「割藍委」行動的焦點戰役，也是罷免方試圖重整聲勢的關鍵一役。國民黨力拚拉高不同意票，以「贏得漂亮」為訴求，藉此延續藍營近期選戰氣勢。至於罷免方是否能再掀話題、聯合催票，雙方戰線已悄然成形。

編輯推薦

罷免 羅明才 國民黨

延伸閱讀

迎戰823罷免不鬆懈！設後援會募志工 國民黨盼為反惡罷保溫

823是贏多贏少的面子之爭？ 羅明才：最後一哩路不鬆懈

罷免開票結果／罷賴士葆不成 罷團不氣餒高喊「全力罷藍委羅明才」

罷免開票結果／功成身退？國民黨主席朱立倫傳交棒 侯友宜：先守住羅明才

相關新聞

藍營823投票戰略曝光 學者提藍白合作「5字訣」：積極宣傳問題不大

726大罷免落幕後，國內政壇焦點轉向823投票。當日將同時舉行7席藍委罷免案及「核三延役」公投，藍白兩黨如何協調戰略，成為關注焦點。文化大學廣告系教授鈕則勳29日在臉書提出「核同罷不同」五字訣，建議國民黨積極運用簡潔口號宣傳，降低支持者混淆風險，並維繫藍白合作。

藍營士氣振第二波續打團體戰 羅明才周末成立後援會

面對8月23日罷免投票，新北市國民黨立委羅明才將於8月2日上午於北新藝術廣場舉辦「挺在地 反惡罷」後援會成立大會，新北市...

怕投錯...許淑華喊823都不同意 傅崐萁：公投投同意

罷免首波投票在726結束後，第二波罷免投票定在823，當日另有「核三延役」公投案。南投縣長許淑華表示擔憂823投票時民眾...

假冒盧秀燕發簡訊？ 高雄市水利局證實是宣導水利門號

高雄市水利局遭民眾發文質疑利用公務號碼假冒成台中市長盧秀燕發送大罷免相關簡訊，高雄市水利局證實該簡訊號碼是高雄市府用於宣...

首波大罷免後 網路流傳藍縣市普發現金

首波罷免案投票後，網路流傳圖卡，稱藍營執政台北、新北、台中、桃園等縣市稅收超徵，將普發現金還稅於民，引爆大量民眾詢問，被...

不只永和光復里…林德福罷免案再爆「票數填反」 里長發現即時糾正

新北市永和區罷免案爆出光復里票數填錯風波後，再有類似案例浮出檯面。立委林德福再度揭發，中和區秀成里也發生同意票與不同意票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。