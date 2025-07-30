怕投錯...許淑華喊823都不同意 傅崐萁：公投投同意

罷免首波投票在726結束後，第二波罷免投票定在823，當日另有「核三延役」公投案。南投縣長許淑華表示擔憂823投票時民眾混淆，因此黨內將宣傳「都投不同意」。國民黨立院黨團今日表達立場，罷免投不同意罷免，公投則是投下同意；黨團總召傅崐萁說，透過這樣的激盪，可以把很多細節完整溝通。

對於許淑華表示為免民眾混淆，藍委罷免案、核三延役公投都將宣傳不同意，傅崐萁說，這問題可以盡快溝通，透過這樣的激盪，可以把很多細節完整溝通。

傅崐萁強調，這種大罷免是非常羞恥，不是民主國家當為的事情卻在台灣發生，希望這場鬧劇盡快落幕，也不要讓這場霸道獨裁專制大罷免，影響在野黨制衡的能力。這個政府若沒有在野黨制衡，會何其無道？823請所有鄉親站出來，「我們是驕傲的台灣人，團結的台灣人」，請大家站出來投下不同意罷免。

國民黨團副書記長王育敏秀出手板，表示823有兩件事情，一是罷免，這一定是投下不同意罷免；另一個是「核三延役」公投案，國民黨跟民眾黨有共識，也會全力支持，公投案是投同意票。這陣子大家會用力宣傳，讓7個選區要投兩張票的選民，可以充分理解，投下正確的票，順利達成兩項任務。