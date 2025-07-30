假冒盧秀燕發簡訊？ 高雄市水利局證實是宣導水利門號

高雄市水利局遭民眾發文質疑利用公務號碼假冒成台中市長盧秀燕發送大罷免相關簡訊，高雄市水利局證實該簡訊號碼是高雄市府用於宣導水利相關資訊所使用的門號，但否認造謠簡訊是水利局所為，懷疑是不明人士誤導一般民眾，水利局已派員向高雄市刑事警察大隊完成報案製作筆錄。

高雄市水利局向警方表示，水利局遭不詳人士使用簡訊發送跟大罷免有關的簡訊至民眾的手機，經查發送大罷免簡訊的門號為「0911510554」，但該門號是水利局向民眾發送宣導水利相關簡訊所使用的門號，為不使民眾遭到誤導，故派員代表高雄市政府水利局至高雄市警察局報案及製作警詢筆錄。

據了解，有民眾發現近2日有不明網友在網路上散布疑似造謠台中市長盧秀燕簡訊，簡訊內容稱「盧秀燕拜託您、不投票會失去還稅於民一萬元」等語，民眾質疑是是有人在造謠、假冒盧秀燕發送簡訊。

因簡訊內容附有手機門號，經民眾追查簡訊號碼來源竟是高雄市水利局電話，且經比對與高雄市政府官網所刊登提供的號碼也一模一樣。對此高雄市警察局將追查簡訊內容來源是否造假，以及是否遭有心人士假冒、發送大罷免相關簡訊內容給一般民眾。