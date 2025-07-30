假冒盧秀燕發簡訊？ 高雄市水利局證實是宣導水利門號

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市水利局派員赴警局報案提告，疑有不明人士使用、假冒高雄市政府簡訊號碼，發送大罷免有關簡訊。圖／高雄市政府提供
高雄市水利局派員赴警局報案提告，疑有不明人士使用、假冒高雄市政府簡訊號碼，發送大罷免有關簡訊。圖／高雄市政府提供

高雄市水利局遭民眾發文質疑利用公務號碼假冒成台中市長盧秀燕發送大罷免相關簡訊，高雄市水利局證實該簡訊號碼是高雄市府用於宣導水利相關資訊所使用的門號，但否認造謠簡訊是水利局所為，懷疑是不明人士誤導一般民眾，水利局已派員向高雄市刑事警察大隊完成報案製作筆錄。

高雄市水利局向警方表示，水利局遭不詳人士使用簡訊發送跟大罷免有關的簡訊至民眾的手機，經查發送大罷免簡訊的門號為「0911510554」，但該門號是水利局向民眾發送宣導水利相關簡訊所使用的門號，為不使民眾遭到誤導，故派員代表高雄市政府水利局至高雄市警察局報案及製作警詢筆錄。

據了解，有民眾發現近2日有不明網友在網路上散布疑似造謠台中市長盧秀燕簡訊，簡訊內容稱「盧秀燕拜託您、不投票會失去還稅於民一萬元」等語，民眾質疑是是有人在造謠、假冒盧秀燕發送簡訊。

因簡訊內容附有手機門號，經民眾追查簡訊號碼來源竟是高雄市水利局電話，且經比對與高雄市政府官網所刊登提供的號碼也一模一樣。對此高雄市警察局將追查簡訊內容來源是否造假，以及是否遭有心人士假冒、發送大罷免相關簡訊內容給一般民眾。

編輯推薦

罷免 高雄市 盧秀燕

延伸閱讀

網傳普發4萬元遭中市府提告 議員：打壓言論自由

疑網友造謠盧秀燕假簡訊 高雄水利局「號碼遭濫用」已報警

大罷免726完封 戴錫欽：賴清德當掉、盧秀燕2028更多期待

台中獲2024國際碳揭露專案A級城市 盧秀燕：空氣品質也改善

相關新聞

假冒盧秀燕發簡訊？ 高雄市水利局證實是宣導水利門號

高雄市水利局遭民眾發文質疑利用公務號碼假冒成台中市長盧秀燕發送大罷免相關簡訊，高雄市水利局證實該簡訊號碼是高雄市府用於宣...

首波大罷免後 網路流傳藍縣市普發現金

首波罷免案投票後，網路流傳圖卡，稱藍營執政台北、新北、台中、桃園等縣市稅收超徵，將普發現金還稅於民，引爆大量民眾詢問，被...

不只永和光復里…林德福罷免案再爆「票數填反」 里長發現即時糾正

新北市永和區罷免案爆出光復里票數填錯風波後，再有類似案例浮出檯面。立委林德福再度揭發，中和區秀成里也發生同意票與不同意票...

大罷免慘敗輸在普發1萬？醫揭真相 曝1關鍵害罷團過度期待

726大罷免遭全面否決，泛綠陣營多將敗因歸咎於藍委通過普發現金1萬元，但醫師、時事評論家沈政男認為，敗因並非普發，而是罷...

網路瘋傳藍營縣市要普發現金？ 侯漢廷秀證據喊告青鳥造謠

726罷免案投票，24席國民黨立委全守住，但網路上卻陸續出現造謠藍營執政縣市要普發現金。新黨北市議員侯漢廷貼出多張截圖，...

林德福罷免案1開票所票數填反 新北選委會解釋票數錯置原因

國民黨立委林德福罷免案，以8萬3862張不同意票大於5萬1484張同意票，187個投開票所應全部為不同意大於同意，但其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。